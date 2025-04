600 Euro für jedes Tor

Seit 60 Jahren steht die Sparkasse KölnBonn dem 1. FC Köln zur Seite und ist damit die treueste aller FC-Partnerinnen und -Partner. Diesen Teamgeist gilt es zu feiern. Dafür haben beide eine besondere Aktion gestartet: Für jedes Bundesliga-Tor, das die FC-Profis in dieser Fußball-Saison schießen, spendet die Sparkasse KölnBonn 600 Euro an die FC-Stiftung. Der aktuelle Stand der Spendensumme kann sich bereits jetzt sehen lassen: Seit dem Beginn der Saison am 2. August 2024 hat der FC 42 Bundesliga-Tore geschossen und damit bisher 25.200 Euro erzielt (Stand: 11. April, 11 Uhr). Aber natürlich dürfen es bis zum letzten Spieltag der Saison am 18. Mai noch ein paar mehr Tore werden.

Auch die Fans können die Aktion unterstützen – nicht nur, indem sie ihre Mannschaft anfeuern und so zu mehr Toren animieren. Sondern sie können auch selbst spenden. Über die Crowdfunding-Plattform der Sparkasse KölnBonn kann jeder und jede die Spendensumme weiter vergrößern: hiermitherz.de/fc-stiftung.

Das Geld fließt in drei ausgewählte Projekte der gemeinnützigen FC-Stiftung:

• Die FC-Stadionakademie widmet sich politischer Bildungsarbeit und vermittelt demokratische Kompetenzen. Gemeinsam mit dem sozialpädagogischen Kölner Fanprojekt führt die Akademie jährlich rund 70 Workshops durch. Die Ziele: Kinder und Jugendliche für Themen wie Diskriminierung, Gewalt oder Antisemitismus zu sensibilisieren und sie zur politischen Teilhabe zu befähigen.

• Die FC-Obdachlosenhilfe trägt dazu bei, menschenwürdige Lebensbedingungen für obdach- und wohnungslose Menschen in Köln zu sichern. Dabei geht es nicht nur um die Grundversorgung, sondern auch darum, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln. Mit den Spenden veranstaltet die Obdachlosenhilfe einen Frühlingsbrunch und ein Weihnachtsessen für rund 200 Betroffene.

• Das Projekt "FC im Veedel" zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche wieder mehr in Bewegung zu bringen. Dafür schafft das Projekt in den Stadtteilen hochwertige, kostenfreie, inklusive und polysportive Angebote während der Betreuungszeit in Schule und Kita, in der Freizeit sowie in den Ferien.

"In sechs Jahrzehnten ist aus unserer Partnerschaft mit dem FC eine echte Erfolgsgeschichte geworden. Wir sind stolz darauf, den Verein in so vielen Bereichen zu unterstützen. So fördern wir nicht nur die Profis, sondern auch die FC-Jugendmannschaften. Auch Veranstaltungen im Bereich E-Sports haben wir schon gesponsert", sagt Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse KölnBonn, und ergänzt: "Wie die aktuelle Aktion zeigt, geht die Wirkung unserer Partnerschaft weit über den Sport und das Business hinaus. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, Positives in unserer Heimat zu bewegen."

Dies bestätigt auch Philipp Türoff, Geschäftsführer des 1. FC Köln und stellvertretende Stiftungsratsvorsitzender: „Die Sparkasse KölnBonn ist nicht nur ein langjähriger Förderer zahlreicher Abteilungen im Verein, sondern auch ein zuverlässiger Partner bei der Umsetzung sozialer Projekte für die Menschen in der Region. Wir bedanken uns für 60 Jahre Partnerschaft und freuen uns sehr, dass durch die Spendenaktion zu Gunsten der FC-Stiftung weitere Mittel in die Förderung solcher Projekte fließen können.“

Für die Sparkasse KölnBonn ist die Partnerschaft mit dem 1. FC Köln ein wichtiger Baustein in ihrem vielfältigen regionalen Engagement. Unter dem Markenversprechen "Füreinander Hier" setzt sich das öffentlich-rechtliche Finanzinstitut dafür ein, das Leben in ihren Heimatstädten Köln und Bonn noch lebenswerter zu machen. Dafür hat die Sparkasse KölnBonn allein im vergangenen Jahr 19,2 Millionen Euro an 3.400 Maßnahmen ausgegeben – und damit einen neuen Förderrekord aufgestellt.