65 Jahre Ringpartnerschaft

Am 3. Juli 1958 haben die Stadtoberhäupter der Städte Esch-sur-Alzette, Köln, Lüttich, Lille, Rotterdam und Turin in Lüttich einen gemeinsamen Verschwisterungseid unterzeichnet. Seitdem sind diese Städte in den Gründernationen der damaligen EWG als Partnerstädte miteinander verbunden. Anlässlich des 65. Jahrestages haben die aus der Kölner Bürgerschaft heraus gegründeten Fördervereine dieser Städtepartnerschaften sowie die Deutsch Französische Gesellschaft Köln die Durchführung gemeinsamer Aktivitäten in den 365 Tagen ab dem Geburtstagsfest vereinbart.

„Wir wollen als Vereine der Ringpartnerschaft insbesondere dem europäischen Gründungsgedanken von Frieden, Freundschaft und Zusammengehörigkeit Ausdruck verleihen und dabei die bedeutende Rolle des bürgerschaftlichen Engagements unterstreichen. Gemeinsam wollen wir den Kölner Bürgerinnen und Bürgern unsere Ringpartnerstädte näherbringen, uns ihnen als Vereine präsentieren und Möglichkeiten des Kennenlernens bieten“, erklären die Vorsitzenden der beteiligten Fördervereine.

Die Städtepartnerschaften sind ein wichtiger Bestandteil der europäischen Geschichte und symbolisieren die enge Verbundenheit der Städte und ihrer Bürgerinnen und Bürger. Als Zeichen dieser Beziehungen wurde ein gemeinsames Signet entworfen, das die sechs Partnerstädte repräsentiert. Die Farben der sich überschneidenden 6 Farbkreise sind den Wappen der jeweiligen Städte entnommen, die ringförmige Anordnung symbolisiert die Ringpartnerschaft. Der europäische Gedanke, dem sich die Partnerstädte und Städtepartnerschaftsvereine verpflichtet sehen, wird durch die 6 Sterne zum Ausdruck gebracht.

Das Fest der Ringpartnerschaft - Partnerstädte zu Gast in Köln!

Der Auftakt des Jubiläumsjahres wird mit dem Fest der Ringpartnerschaft am 01. Juli 2023, von 12:00 - 20:00 Uhr, im Altenberger Hof in Köln-Nippes gefeiert. Zu diesem sommerlichen, familiären Geburtstagsfest sind nicht nur die Kölnerinnen und Kölner, sondern auch Gäste aus den Partnerstädten eingeladen. Es wird ein abwechslungsreiches Programm mit Unterhaltung, Begegnung, Information und Diskussion geboten:

12:00 Beginn des Festes

13:00 Uhr Begrüßung und Eröffnung durch OB Henriette Reker und Delegationen aus den Ringpartnerstädten

14:00 – 20:00 Uhr Musikprogramm mit Musikern aus allen 6 Partnerstädten

Boule-Spiel unter Regie der befreundeten Boule-Clubs aus Nippes und Esch/Alzette

Kinderunterhaltungsprogramm während der gesamten Dauer des Festes

Präsentation der Partnerstädte, der Fördervereine, der Städtereisen, kleine kulinarische Spezialitäten

Die Reisen der Ringpartnerschaft - Partnerstädte und Kulturen erkunden

Zum Kennenlernen der Partnerstädte bietet jeder Verein eine Wochenendreise (3-4 Tage) in „seine" Partnerstadt an. Pro Monat steht eine andere Partnerstädtereise auf dem Programm. Diese werden für Reisegruppen bis 30 Personen angeboten. Die bislang festgelegten Reisemonate und Städte sind Esch-sur-Alzette im September 2023, Rotterdam im Oktober 2023, Lüttich im März 2024, Lille im April 2024 und Turin im Mai 2024.

Die Freunde der Ringpartnerschaft – 12 Monate unverbindlich schnuppern!

Für Interessierte gibt es zudem die Möglichkeit, zwölf Monate lang an den verschiedenen Veranstaltungen aller fünf Vereine teilzunehmen, ohne die Verpflichtung einer Mitgliedschaft einzugehen. So wird eine niederschwellige Möglichkeit des Engagements geschaffen, ein Mitwirken auf Probe, nach dem man sich (hoffentlich) länger in einem oder mehreren der Vereine als Mitglied engagiert.

Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr, 01.07., 12-20h, Bürgerzentrum Nippes - Altenberger Hof, Mauenheimer Str. 92, Köln

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!