7. Kölner Weihnachtscircus

Unbestritten gehört der Kölner Weihnachtscircus zur Spitze Europas. Nicht nur wegen seines eigenen Stils in einer märchenhaften Traumwelt, sondern auch wegen der wunderbaren Symbiose so vieler Facetten unserer Kultur. In Köln verschmelzen Ballett, klassische Musik, verrückte Stunts, beste Comedy und stilvolle Choreografien zu einem einmaligen Erlebnis, das für Viele schon zur Tradition gehört.

Alle sind zu einer mitreißenden und sehr witzigen, vorweihnachtlichen Zirkus-Show für Herz und Seele eingeladen! Mehr als 40 internationale, preisgekrönte Artisten nehmen die Zuschauer mit auf eine fantastische Reise. Einer der vielen Höhepunkte der Show ist die Rückkehr des berühmten italienischen Clown-Duos Fumagalli nach Köln. In diesem Jahr werden dazu das Trio EquiVokee aus der Ukraine für große Lacher und Staunen sorgen. Auf der erhöhten Manege sehen die Zuschauer auch die phänomenale Illusionsshow von Alfredo Lorenzo, den besten Diabolo-Künstler Chu Chuan-Ho aus Taiwan, Akrobaten auf dem doppelten Rad, Trampolinspringer, Antipoden- und Sprungbrettakrobatik und vieles mehr.

Zweieinhalb Stunden pures Vergnügen für Jung und Junggeblieben! Ein Zirkus-Theater-Erlebnis mit günstigen Familienrabatten sowie Sonderangeboten für Gruppen ab 10 Personen.

7 Jahre Spitzenqualität

Im Kölner Weihnachtscircus steht die Show natürlich im Mittelpunkt, ebenso großen Wert legen die niederländischen Produzenten Katja und Ilja Smitt auch auf Service und Gastfreundschaft für die geschätzten Besucher. Das Paar organisiert bereits seit den frühen neunziger Jahren Veranstaltungen, die sie selbst als Kunden besuchen würden. Aus dieser Sicht wird die wundervolle Erlebniswelt des Kölner Weihnachtscircus geschaffen. Herzlich Willkommen - zur schönsten Zeit des Jahres - im Kölner Weihnachtscircus!

Der Vorverkauf hat bereits begonnen: www.koelner-weihnachtscircus.de

