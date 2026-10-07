Es ist eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte der kölschen Musikszene: Am Freitag, 9. Oktober, feiert Björn Heuser seinen 800. Auftritt im Gaffel am Dom. Um 22.30 Uhr greift der Musiker wieder zur Gitarre und lädt zum gemeinsamen Singen ein. Wie immer ist der Eintritt frei.

Alles begann am 12. Oktober 2008. Damals stand Björn Heuser zum ersten Mal im Gaffel am Dom auf der Bühne. Aus dem Auftritt entwickelte sich eine feste Institution. Seitdem begeistert er nahezu ohne Unterbrechung jeden Freitag sein Publikum. Nur an Karneval, Karfreitag und wenn Weihnachten auf einen Freitag fällt, pausiert das beliebte Mitsingformat. Ausfälle gab es in all den Jahren nur äußerst selten.

„800 Auftritte im Gaffel am Dom, das ist schon eine unglaubliche Zahl“, sagt Björn Heuser. „Das Besondere ist für mich bis heute die Nähe zu den Menschen. Wir singen zusammen, haben Spaß und feiern unsere kölsche Musik. Über die Jahre sind viele Freundschaften entstanden, und jeder Freitag fühlt sich ein bisschen wie ein Familientreffen an. Ich freue mich auf viele weitere gemeinsame Abende.“

Die freitägigen Mitsingkonzerte wurden zum Grundstein seiner Karriere. Mit Gitarre, kölschen Liedern und einem besonderen Gespür für die Menschen schuf Heuser eine einzigartige Atmosphäre, die bis heute den Reiz seiner Auftritte ausmacht. Hier wird nicht nur zugehört, sondern vor allem gemeinsam gesungen. Die unmittelbare Nähe zum Publikum und die Begeisterung für die kölsche Musik sind längst zu seinem Markenzeichen geworden.

Für Björn Heuser ist es bereits das zweite große Jubiläum innerhalb weniger Wochen. Erst Ende September feierte er mit „Kölle singt“ das zehnjährige Bestehen seines erfolgreichen Mitsingformats in der Lanxess-Arena. Was einst im Brauhaus begann, begeistert heute auch Zehntausende Menschen auf der großen Bühne.

Die Musik bestimmte schon früh seinen Lebensweg. Nach dem Abitur arbeitete Björn Heuser zunächst für die Rheinische Musikschule und studierte ab 2004 in Köln Musik, Philosophie und Germanistik. Seine eigentliche Leidenschaft galt jedoch immer der kölschen Musik. Neben seinen eigenen Auftritten hat er sich auch als Songwriter und Komponist einen Namen gemacht. Viele Titel für namhafte Künstler und Bands stammen aus seiner Feder.

Mit dem 800. Auftritt feiert das Gaffel am Dom nicht nur einen außergewöhnlichen Künstler, sondern auch eine musikalische Tradition, die aus dem Brauhaus längst nicht mehr wegzudenken ist. Seit 18 Jahren bringt Björn Heuser hier Woche für Woche Menschen unterschiedlichster Generationen zusammen und zeigt, wie lebendig und verbindend kölsche Musik sein kann.

Der Jubiläumsauftritt beginnt am Freitag, 9. Oktober, um 22.30 Uhr im Gaffel am Dom. Der Eintritt ist frei.