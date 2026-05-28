95 Jahre Camping Berger

Camping Berger feiert Geburtstag: Deutschlands ältester Campingplatz wird 95 Jahre alt. Vom 29. bis 31. Mai lädt der Traditionsbetrieb in Köln-Rodenkirchen zu einem Jubiläumswochenende mit Livemusik, historischen Campinggespannen, Filmen, Familienprogramm und kulinarischen Angeboten ein. Unterstützt wird das Event von Mühlen Kölsch.

Camping Berger ist seit der Gründung im Jahr 1931 durch Jakob Berger in Familienbesitz und wird heute in vierter Generation geführt. Aus einer kleinen Wiese mit Imbiss entwickelte sich über die Jahrzehnte einer der bekanntesten Campingplätze Deutschlands. Heute verfügt Camping Berger über rund 250 Stellplätze, darunter 15 Touristen- und Durchgangsplätze.

Die Geschichte des Platzes ist eng mit der Entwicklung des Campings verbunden. In den 1930er Jahren war es beliebt, mit Faltkanu und kleinem Zelt den Rhein entlang zureisen und direkt am Ufer zu übernachten. Aus dieser Idee entstand am Rheinkilometer 681 ein Campingplatz mit besonderer Atmosphäre und direkter Lage am Rhein.

„Camping Berger gehört zu den besonderen Orten in Köln, die über Generationen gewachsen sind und bis heute Menschen zusammenbringen“, sagt Johannes Hemme, Produktmanager von Mühlen Kölsch. „Deshalb unterstützen wir den Platz und dieses Jubiläum sehr gerne und freuen uns auf ein Wochenende mit viel kölscher Stimmung.“

Musik und echter Campingromantik direkt am Rhein Das Jubiläumswochenende findet vom 29. bis 31. Mai auf dem Gelände von Camping Berger, Uferstraße 71 in Köln-Rodenkirchen, statt.

Programm: www.instagram.com/haus_berger_rodenkirchen_