96 Prozent Weiterempfehlung

Der innovative Luftlinientarif eezy.nrw erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das gilt auch in der Zuständigkeit des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS), bei dem die Wiege von eezy.nrw steht: Basis des heute landesweit verfügbaren Tarifs war ein Pilotprojekt, das der VRS und die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) gemeinsam mit dem Schweizer Anbieter FAIRTIQ durchgeführt hatten. Ende 2021 ist eezy.nrw dann landesweit gestartet.

Inzwischen ist eezy.nrw aus dem Nahverkehrsangebot Nordrhein-Westfalens nicht mehr wegzudenken. Das belegt neben den steigenden Absatzzahlen auch eine aktuelle Befragung unter mehr als 5.100 Nutzerinnen und Nutzern der VRS eezy.nrw-App. „Wir freuen uns sehr und sind außerordentlich stolz auf diese tollen Befragungsergebnisse, die man aus dem ÖPNV-Umfeld sonst eher nicht kennt“, ordnet VRS-Geschäftsführer Michael Vogel ein. Besonders auffällig: 96 Prozent der Befragten, die bereits Fahrten mit dem Luftlinientarif absolviert haben, würden die Nutzung von eezy.nrw weiterempfehlen.

90 Prozent sind (sehr) zufrieden

Auch bei der Zufriedenheit der Nutzenden der VRS eezy.nrw-App erreicht der Luftlinientarif Spitzenwerte. Die durchschnittlich 55 Jahre alten befragten Fahrgäste bewerten eezy.nrw insgesamt mit einer Wertung von 1,64 auf einer Fünfer-Skala. 90 Prozent der Befragten gaben an, sie seien mit eezy.nrw (sehr) zufrieden.

Als wichtigste Gründe für ihre Entscheidung, eezy.nrw für ihre Fahrten zu nutzen, nannten die Befragten den „Preis (günstiger als der normale Tarif auf meinen Strecken)“ mit 36 Prozent und den „einfachen und bequemen Ticketerwerb über die App (Check-in/ Check-out)“ mit 25 Prozent. Für 20 Prozent der Teilnehmenden ist zudem die Leistungsgerechtigkeit entscheidend („Zahle nur für die Strecke, die ich auch fahre“).

Fahrtenzahlen wachsen kontinuierlich

Die Fahrtenzahlen über die VRS eezy.nrw-App steigen rasant an. Wurden im Oktober 2025 noch 160.000 und im November 2025 195.000 Fahrten mit dem Luftlinientarif unternommen, waren es im Dezember 2025 bereits rund 250.000. Die durchschnittliche Reiseweite lag bei 8,1 Kilometern.

Infoblock eezy.nrw

Seit der landesweiten Einführung von eezy.nrw am 01. Dezember 2021 haben die Fahrgäste in Summe mehr als 16 Millionen Fahrten mit dem praktischen Tarif absolviert. Die Nutzung von eezy.nrw ist denkbar einfach: Per App einchecken, fahren, auschecken, fertig. Das Hintergrundsystem berechnet im Anschluss die Luftlinien-Verbindung. Bezahlt wird also nur die kürzeste Entfernung zwischen Start und Ziel plus einem Grundpreis pro Fahrt.

Ein weiterer Vorteil: Für ihre Fahrten mit eezy.nrw in der 2. Klasse zahlen die Nutzer*innen derzeit maximal 63 Euro im Monat – analog zum aktuellen Preis des Deutschlandtickets. Nach Erreichen dieser Preisgrenze sind alle folgenden Fahrten im gleichen Kalendermonat kostenlos. Und das in ganz NRW. Zudem wird der Preis für Fahrten mit eezy.nrw auf den Preis des entsprechenden konventionellen Einzeltickets gedeckelt, sollte eezy.nrw mal nicht die günstigste Alternative sein. Für alle, die nur gelegentlich mit Bus und Bahn fahren, gibt es so ganz „eezy“ eine flexible Alternative zum ausschließlich als Abo erhältlichen Deutschlandticket.