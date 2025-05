Gratis-Marketingseminare für Ehrenamtliche

"Tue Gutes, und rede darüber", heißt es. Aber wie erreicht man mit seinen Botschaften möglichst viele Menschen – insbesondere in einer zunehmend digitalisierten Welt? Vor dieser Frage stehen zahlreiche gemeinnützige Organisationen. Sie sind darauf angewiesen, dass ihre Arbeit in der Öffentlichkeit bekannt ist. Denn einerseits sollen möglichst viele Menschen von der Arbeit profitieren können, andererseits sind die Organisationen auch auf Unterstützung für ihre Projekte angewiesen. Daher bietet die Sparkasse KölnBonn im Juni und Juli das kostenlose Seminar „Vereinsmarketing mit Sinn – einfach und effektiv für gesellschaftlichen Mehrwert".

Als Referent vermittelt der Experte Gerold Hinzen sein Wissen in den Themenbereichen Marketing, Kommunikation und Künstliche Intelligenz. Die Inhalte sind speziell auf die Bedürfnisse von Vereinen zugeschnitten und so aufbereitet, dass sie sich direkt in der Praxis umsetzen lassen. Zum Beispiel geht es um folgende Fragen: Wie lässt sich eine Website so optimieren, dass sie im Internet sichtbarer ist? Wie können Vereine Interessierte einfach auf dem Laufenden halten, z. B. über Social Media, WhatsApp oder Newsletter? Welche Möglichkeiten, bietet ChatGPT, um das Marketing zu erleichtern?

Für das Seminar bietet die Sparkasse KölnBonn insgesamt sechs Termine an:

in Köln:

04. Juni 2025: Sparkasse KölnBonn, Adolf-Grimme-Allee 1, 50829 Köln

13. Juni 2025: Die Wohngemeinschaft, Richard-Wagner-Straße 39, 50674 Köln

24. Juni 2025: Die Wohngemeinschaft, Richard-Wagner-Straße 39, 50674 Köln

02. Juli 2025: Sparkasse KölnBonn, Adolf-Grimme-Allee 1, 50829 Köln

in Bonn:

11. und 17. Juni 2025: Haus der Stiftungen, Budapester Straße 4, 53111 Bonn

Die Seminare finden jeweils von 17 bis 19 Uhr statt und bieten Platz für 25 Teilnehmende. Schnell sein lohnt sich, denn die Seminarreihen der vergangenen Jahre waren immer nach kurzer Zeit ausgebucht. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Website: events.skbn.de

"Das Ehrenamt ist für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Denn eine starke Demokratie lebt davon, dass sich Bürgerinnen und Bürger für das Gemeinwohl einsetzen. Bei der Sparkasse KölnBonn liegt es uns sehr am Herzen, Vereine und gemeinnützige Organisationen zu stärken. Denn bürgerschaftliches Engagement ist Teil unserer DNA und passt zu unserem Markenversprechen 'Füreinander Hier.'", sagt Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse KölnBonn.

Zu dieser Unterstützung gehört neben kostenlosen Schulungen auch die finanzielle Förderung. Allein im vergangenen Jahr hat die Sparkasse KölnBonn 19,2 Millionen Euro an 3.400 Maßnahmen ausgegeben – und damit einen neuen Förderrekord aufgestellt. Als weiteren Baustein der Unterstützung gibt es seit 2022 die Spendenplattform der Sparkasse KölnBonn hiermitherz.de. Auf diesem Online-Portal können Vereine kostenlos Spenden akquirieren und ihre Projekte via Crowdfunding finanzieren.