Koelncongress: neue Veranstaltungen für Köln

Das Confex und zahlreiche neue Veranstaltungen stärken Kölns Position am Veranstaltungsmarkt: Der Messe- und Kongress-Standort Köln etabliert seine führende Position im nationalen und internationalen Veranstaltungsgeschäft. Einen maßgeblichen Beitrag dazu leistet das im Juni 2024 eröffnete Confex, das im ersten Betriebsjahr Veranstaltungsplaner begeisterte und neue Impulse für Messen, Kongresse und Events setzte. Die Koelnmesse GmbH und deren Tochtergesellschaft Koelncongress GmbH zeigen sich zudem sehr zufrieden über Neuzugänge im Gastmesse- und Kongress-Geschäft für die kommenden Jahre.

Erfolgsbilanz: Das Confex als Treiber für Innovationen – Starker Kongress-Herbst

Bereits im ersten Jahr seiner Eröffnung verzeichnet das Confex eine beeindruckende Bilanz: an 63 Veranstaltungstagen fanden 41 Veranstaltungen statt, die rund 45.000 Teilnehmende besuchten – darunter zahlreiche Corporate Events namhafter Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche sowie große IT- und Wissenschaftskongresse. Mit Blick auf die kommenden Jahre überzeugt das Confex bereits jetzt durch eine exzellente Buchungslage bis 2032 und gewinnt zudem eine neue Zielgruppe hinzu: zahlreiche medizinische Fachgesellschaften haben sich langfristig für die Durchführung ihrer Jahreskongresse im Confex entschieden – eine Zielgruppe, die bisher aufgrund ihrer Größenanforderungen kaum geeignete Veranstaltungsorte in Köln fand. Mit dem Confex ist diese Lücke nun geschlossen worden.

„Wir freuen uns über diese sehr positive Buchungslage, es ist enorm, welche Zugwirkung das Confex auf die Veranstaltungsplanerinnen und -planer hat“, so Gerald Böse, CEO der Koelnmesse GmbH. „Neben der professionellen Veranstaltungslogistik überzeugt der Standort Köln mit der Freude, Gäste in dieser Stadt willkommen zu heißen. Das spüren auch die Gastveranstalter. Hier wird Messekultur gelebt – mit Herz, langjähriger Erfahrung und individuellen Lösungen für jede Veranstaltung.“

Im Oktober 2025 kehrt nach 35 Jahren die DGHO-Jahrestagung für Hämatologie und Onkologie zurück nach Köln. Zu dem viertägigen Kongress werden dann im Confex rund 5.500 nationale und internationale Experten aus Wissenschaft und Medizin erwartet, um neue Ansätze in der Diagnostik und Therapie von Blut- und Krebserkrankungen vorzustellen und zu diskutieren. Im Frühjahr 2026 folgen die 55. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, die sich bereits für mehrere Jahre für das Confex als Austragungsort entschieden hat sowie der 60. Kongress der Deutschsprachigen Gesellschaft für Intraokularlinsen-Implantation, interventionelle und refraktive Chirurgie.

Bereits im September 2025 findet eine ganz besondere Premiere statt: Die DIGITAL X - Focus Edition der Deutschen Telekom, eine neue Plattform für fokussierten und exklusiven Austausch zu den zentralen Fragen der digitalen Zukunft, empfängt im Confex der Koelnmesse bis zu 4.000 Fachbesuchende aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zum diesjährigen Fokusthema „Ready for AI“.

Darüber hinaus wird im Congress-Centrum der Koelnmesse wird ein langjähriger Stammkunde, die VdS Brandschutztage, mit über 150 Ausstellern und 4.600 Besucher aus 20 Ländern sowohl in 2025 als auch 2026 wieder zu Gast sein.

„Wir freuen wir uns über die neuen Medizin-Kongresse, langfristige Vertragsverlängerungen und ebenfalls auf einen starken Herbst mit vielfältigen Buchungen nicht nur im Confex und dem Gelände der Koelnmesse, sondern auch in allen Koelncongress-Objekten“, so Ralf Nüsser, Geschäftsführer der Koelncongress GmbH. „Die hervorragende Akzeptanz des Confex eröffnet vielversprechende Marktchancen und etabliert das Veranstaltungszentrum als Impulsgeber im nationalen und internationalen Veranstaltungsmarkt.“

Gastmessen - Starke Partnerschaften, hochkarätige Neuzugänge und Rückkehrer in Köln

Neben dem erfolgreichen Start des Confex sehen die Koelnmesse und deren Tochtergesellschaft Koelncongress auch einen damit einhergehenden massiven Nachfrageschub für Gastmessen auf dem Gelände der Koelnmesse. Neuzugänge, Rückkehrer und langfristige Partnerschaften gewinnen im Portfolio an Bedeutung.

So hat sich RX (Reed Exhibitions Limited) dazu entschieden, die PSI – die führende europäische Leitmesse für Werbeartikel – ab Januar 2027 dauerhaft in Köln auszurichten. Über 11.000 Fachbesucher treffen dann auf rund 5.000 Mitgliedsunternehmen des führenden PSI-Netzwerks. Damit wird es ein weiteres Highlight aus dem Veranstaltungs-Portfolio von RX in Köln geben.

„Wir bedanken uns bei RX für das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit Koelncongress und freuen uns, neben der FIBO und der Chemspec nun auch die PSI in Köln begrüßen zu können“, betont Ralf Nüsser.

Die Chemspec Europe, die internationale Fachmesse für Fein- und Spezialchemie, fand im Frühjahr 2025 wieder in Köln statt und bleibt dem Standort auch in 2026 verbunden. Im November 2026 wird zudem die traditionsreiche BIO-Europe nach Köln zurückkehren. Beide Veranstaltungen stärken die Bedeutung Kölns als innovativen Chemie- und Biotechnologie-Standort.

Bereits im Juli feierte die ZEG Bike Show nach vier Jahren Pause ihr Comeback mit einem neuen Veranstaltungsformat in der Domstadt, das im Sommer 2026, zum 60-jähriges Jubiläum der ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG , wieder in den Kölner Messehallen stattfinden wird.

Die Europäische Taximesse, die seit Jahrzehnten im zweijährigen Turnus stattfindet, wurde nach einer einmaligen Unterbrechung erneut im November 2024 in Köln ausgerichtet und wird auch im November 2026 wieder ihre Pforten für Fachbesucher auf dem Koelnmesse-Gelände öffnen.

Außerdem kommen zwei neue, spezialisierte Gastmessen nach Köln: Im September 2025 feiert die Power Transmission & Distribution Technology EXPO als kompakte, auf die Energiebranche fokussierte Fachmesse Premiere. Ab November 2026 gibt es im Confex etwas auf die Ohren: die erste Finest Audio Show Cologne lädt zukünftig im jährlichen Turnus Fachbesucher und Endverbraucher nach Köln ein.

Neben den neuen Gastmessen konnten erfreulicherweise verschiedene Unternehmen gewonnen werden, die ihre Ausstellungen und Firmenevents in den kommenden Jahren auf dem Areal der Koelnmesse sowie den weiteren Objekten von Koelncongress durchführen werden.

Köln als gefragter Veranstaltungsstandort mit Koelncongress als verlässlichem Partner

Köln und der Messestandort punkten nicht nur durch Gastfreundschaft und professionelle Betreuung, sondern auch als Wissenschafts-, Innovations- und Wirtschaftsstandort. Die zentrale Lage im Herzen Europas und die gute internationale Erreichbarkeit sprechen zudem für sich. Die innerstädtische Lage, die kurzen Wege zwischen Innenstadt, Messegelände und ICE-Bahnhof, ein vielfältiges kulturelles Angebot schaffen einen zusätzlichen Mehrwert und machen das Gelände der Koelnmesse für Veranstaltende und Gäste besonders attraktiv.

Zudem stehen im Portfolio von Koelncongress Top-Locations wie der historische Gürzenich, die Rheinterrassen oder die prunkvolle Flora zur Verfügung, die für Side-Events wie Abendveranstaltungen oder Aussteller-Events als Full-Service-Package ergänzend zur Gastveranstaltung gebucht werden können.

Bereits im laufenden Geschäftsjahr rechnet Koelncongress mit mehr als einer Million Gästen, die im Rahmen von Kongressen, Gastmessen und vielfältigen Veranstaltungen nach Köln kommen.

Von diesen Gästen profitieren auch das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie zahlreiche andere Branchen der Region.

„Die neuen Akquisitionen und Vertragsverlängerungen sind ein starkes Signal für Köln“, stellt Gerald Böse fest. „Koelncongress hat sich erneut als kompetenter Veranstaltungspartner am Standort Köln bewiesen, der maßgeschneiderte Lösungen und höchste Professionalität bietet. Nun werden wir gemeinsam das Location-Portfolio um die Design Post erweitern, wo neben dem bewährten Showroom-Konzept auch vermehrt exklusive Tagungen und Gesellschaftsveranstaltungen möglich sein werden.“

Über die Koelncongress GmbH:

Die Koelncongress GmbH wurde 1994 gegründet, ihr Ursprung liegt in der früheren Congressabteilung der Koelnmesse. Heute ist die Koelncongress GmbH eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Koelnmesse GmbH und betreut mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Full-Service-Anbieter vier Geschäftsfelder: Gastmessen, Tagungen und Kongresse, Corporate Events und gesellschaftliche Veranstaltungen.

Bis zu 30 Gastmessen im Messegelände der Koelnmesse sowie darüber hinaus weitere rund 1.700 Veranstaltungen mit mehr als einer Million Besuchern finden jährlich in attraktiven Locations wie dem Gürzenich, dem Tanzbrunnen Köln, den Rheinterrassen und der Flora Köln sowie im Confex und in den Congress-Centren Koelnmesse statt.

Weitere Informationen zu Koelncongress: koelncongress.de