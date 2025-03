Rainer W. Schlegelmilch signiert am Freitag, 4. April, von 17 bis 18 Uhr im Kölner TASCHEN Store (Neumarkt 3, 50667 Köln) sein Buch Porsche Racing Moments.

Alle Kölnerinnen und Kölner sind herzlichst eingeladen!

Es sind nicht nur die kraftstrotzenden, röhrenden Rennwagen von Porsche, die der Rennsportfotograf Rainer W. Schlegelmilch in diesen Aufnahmen von 1963 bis 1988 eingefangen hat, sondern auch die Akteure hinter den Kulissen - Rennfahrer im Gespräch und Mechaniker mit ölverschmierten Händen.

Im Jahr 1962– stand Rainer W. Schlegelmilch zum ersten Hal an der Rennstrecke - die 1.000 km auf dem Nürburgring. Eine lebenslange Leidenschaft für Porsche und den Rennsport wurde entfacht und lodert noch heute.

× Erweitern Foto: TASCHEN

Dieses fesselnde Buch beginnt im Jahr 1963 und lädt Sie mit atemberaubenden Aufnahmen in eine andere Welt ein. Es ist eine persönliche fotografische Reise durch die Geschichte der Porsche Langstreckenrennen, von Le Mans über die Targa Florio und Spa Francorchamps bis nach Monza. Schlegelmilch erzählt in seiner Bildsprache und kurzen Texten faszinierende Geschichten von den Rennstrecken.

In diesem Band sind die Autos die Helden - Seite für Seite dokumentiert er seine tiefe Bewunderung für die Fahrzeuge und ihr legendäres Design. Von den speziell angefertigten Prototypen aus den 60er Jahren - den Modellen 550, 718, RS und RSK über die leistungsstarken 907 und 908 bis hin zu den wohl kultigsten Rennwagen aller Zeiten, dem 917, dem 962 und natürlich dem zeitlosen Porsche 911. Dies ist Schlegelmilchs fotografische Liebeserklärung an seine persönlichen Porsche Racing Moments.

Dieses Buch ist für echte Porsche-Liebhaber, aber es geht um mehr als nur um Autos. Von den Aufnahmen eingespielter Teams über die ins Gespräch vertieften Rennfahrer, von den ölverschmierten Händen der Mechaniker, die am Motor schrauben, bis hin zum rissigen Asphalt - Schlegelmilch nimmt Sie mit in die echte Welt des Motorsports: hinter den Glamour und in das staubige, nach Benzin und Öl duftende Universum des Rennsports.

Rainer W. Schlegelmilch ist eine lebende Legende auf dem Gebiet der Motorsportfotografie und einer der bedeutendsten Chronisten des internationalen Rennsports. Er hat rund 40 Bildbände veröffentlicht und seine Fotografien wurden auf internationalen Ausstellungen gezeigt. Seine Bücher The Golden Age of Formula 1, The Roaring 70's, Schlegelmilch - 50 Years of Formula 1 Photography erhielten weltweite Anerkennung, genauso wie die fünf Bände seiner Limited Editions-Reihe The Great Challenge über die Äras der Forme-1-Weltmeister Jim Clark, Jackie Stewart, Niki Lauda, Ayrton Senna und Michael Schumacher.