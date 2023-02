Abschied von Jürgen Flimm

Am 4. Februar ging einer der bedeutendsten Theatermacher der letzten fünfzig Jahre von uns. Der Tod von Jürgen Flimm versetzt die Theaterwelt in Trauer. Das Schauspiel Köln verneigt sich vor einem großen Theatermacher, einem Mann voller Humor und bedingungsloser Liebe zur Kunst, vor einem Kollegen, Freund und Kölschen Jung. Anlässlich seines Todes streamt das Schauspiel seine letzte Kölner Inszenierung „Don Karlos“, die am 18. Dezember 2020 (pandemiebedingt) digitale Premiere feierte und in Kooperation mit dem WDR ausgestrahlt wurde. Am 12. Februar 2023 ist die Inszenierung nun nochmals abrufbar auf der Homepage des Schauspiel Köln:

„Don Karlos“, Regie: Jürgen Flimm, So 12.02. 16-22h, kostenfrei, Anmeldung mit kostenlosen Ticketkauf über den Spielplan des Schauspiel Köln.

Jürgen Flimm wuchs im Kölner Osten auf, sammelte hier seine ersten Theatererfahrungen und studierte an der Universität zu Köln Theaterwissenschaft, Germanistik und Soziologie. Nach einigen Jahren als freier Regisseur trat Flimm 1979-1985 seine erste Intendanz am Schauspiel Köln an – Eine prägende und glorreiche Zeit für das Haus und die Stadt, die bis heute nachhallt. Das Schauspiel Köln ist in Gedanken bei seiner Frau, seinen Angehörigen und WeggefährtInnen.

