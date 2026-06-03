Am CSD-Wochenende mobil

Vom 03. bis zum 05. Juli 2026 findet in Köln wieder der Christopher Street Day (CSD) statt. Im neuen Rheinlandtarif bieten der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und der Aachener Verkehrsverbund (AVV) mit den angeschlossenen Verkehrsunternehmen für Besucher*innen des bunten Fests ein unschlagbar günstiges ÖPNV-Ticket an: das bekannte CSD-Ticket. Damit können die Fahrgäste drei Tage lang nicht nur kreuz und quer durch Köln, sondern auch im ganzen Rheinlandnetz fahren. Und zwar von Freitag, 03. Juli 2026, ab 14 Uhr bis Sonntag, 05. Juli 2025 (Betriebsschluss/3 Uhr in der Nacht zu Montag).

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Das CSD-Ticket gilt auch im sogenannten kleinen Grenzverkehr zum Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), in Meinerzhagen (Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe/VRL), im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz sowie auf ausgewählten Strecken in Olpe/Drolshagen (Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd/VGWS und in den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz.

Das CSD-Ticket kostet 24 Euro, ist gültig für eine Person und kann seit dem 01. Juni entweder als Handyticket oder als Onlineticket zum Selbstausdrucken erworben werden.

Weitere Informationen unter: www.vrs.de/tickets/ticketsortiment/csd-ticket