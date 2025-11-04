ANALOG ART AFFAIR Premiere in Köln

Köln bekommt ein neues Highlight für alle, die das Analoge lieben: Am Samstag, den 29. November 2025, feiert die ANALOG ART AFFAIR ihre Premiere in der BASE Köln in der Schanzenstraße in Köln-Mülheim. Zwischen Ausstellung, Kunstmesse und Community-Event widmet sich der Tag ganz der Faszination der analogen Fotografie – mit freiem Eintritt für alle.

Hinter der neuen Veranstaltung stehen Lennard Kroj, Jakub Kaliszewski und Ben Hammer, drei Köpfe aus der Kölner Analogszene, die sich beim Fachsimpeln über Kameras, Filme und Licht kennengelernt haben.

„Jahrzehntelang war Köln mit der internationalen Fotomesse Photokina ein Mekka für Fotografie begeisterte. Auch wenn es die Photokina in ihrer ursprünglichen Form heute nicht mehr gibt, verfügt Köln über eine sehr aktive und kreative Analogszene. Dieser wollen wir mit der ANALOG ART AFFAIR eine eigene Veranstaltung bieten“, sagt Ben Hammer, Mitinitiator der Veranstaltung.

Die ANALOG ART AFFAIR bringt Fotografen, Künstler, Hersteller, Unternehmer und Marken zusammen, die die analoge Kultur lebendig halten. Ob Vintage-Kameras, handgemachte Prints oder kreative Experimente – die Veranstaltung zeigt, wie vielfältig und lebendig die analoge Szene heute ist.

Zu den ersten bestätigten Ausstellern zählen ILFORD, Exposure Cologne, RemJet Lab, Used Photo Pro, Studio Ben Hammer, Grainoverpixel, Cologne Camera Service, Filmriss, Optik Oldschool, Marly, Jennifer Braun, Marvin Kelzenberg, André Krützberg, Linn Saurer sowie Silvergrain Classics.

„Als Kölner Unternehmen liegt uns die Kölner Kreativ- und Kulturszene ebenfalls am Herzen“, sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager der Privatbrauerei Gaffel. „Wir freuen uns, wenn Besucher beim Entdecken der Faszination Analogfotografie auch unsere Produkte genießen können.“

Mit urbanem Industriecharme, kreativen Auslagen und offener Atmosphäre bietet die ANALOG ART AFFAIR den idealen Rahmen für Austausch, Inspiration und neue Begegnungen. In der Event-Bar gibt es Gaffel Kölsch, Gaffel Kölsch 0,0, Gaffel Wiess, Gaffel Lemon und die beiden Gaffels Fassbrause Sorten Zitrone und Pink-Grapefruit.

Ziel der Initiatoren ist es, das Event künftig jährlich in Köln zu etablieren und zu einem festen Bestandteil der analogen Fotoszene zu machen.