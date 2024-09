Anett Barsch wird im Sommer 2025 neue GAG-Vorständin

Die GAG Immobilien AG hat ihre Suche nach einer Nachfolgeregelung auf der Vorstandsposition erfolgreich beendet: Anett Barsch (56) wechselt zur GAG und beginnt im Sommer 2025 ihre Arbeit im Vorstand von Kölns größter Vermieterin. Sie löst Kathrin Möller ab, die ihren dann auslaufenden Vertrag nicht verlängert hat. Anett Barsch ist derzeit Head of Real Estate Project Development bei der Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH. Bei der GAG übernimmt sie die Bereiche Technik und Immobilienmanagement und verantwortet damit die Weiterentwicklung des Bestands und die Bewirtschaftung der derzeit rund 45.000 GAG-Wohnungen.

Ihre berufliche Karriere begann Anett Barsch nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau und einem Studium der Architektur 1995 im Kölner Architekturbüro Stadtarchitekten. 2001 wechselte sie als technische Projektmanagerin zur Heim+Wert Grundbesitz GmbH. Mit dem Verkauf des Unternehmens an die Corpus Immobiliengruppe folgten mehrere Stationen in der Projektentwicklung entlang der Unternehmensentwicklung der Corpus und CORPUS SIREO, die dann 2016 von Swiss Life Asset Managers gekauft wurde. Nach den Aufgaben Niederlassungsleiterin Projektentwicklung Köln in 2002 und Expansionsleiterin für die Erschließung der Standorte Frankfurt, München, Berlin und Hamburg wurde Anett Barsch Geschäftsführerin des Projektentwicklers in der CORPUS SIREO Gruppe in 2011. 2017 stieg sie zur Geschäftsführerin der gesamten CORPUS SIREO auf. Seit der Fusion mit Swiss Life Asset Managers 2021 ist sie dort Head of Real Estate Project Development. Anett Barsch wurde in Chemnitz geboren, verbrachte während ihrer Ausbildung anderthalb Jahre in den USA und lebt seit 35 Jahren in Köln. Gemeinsam mit Anne Keilholz als Vorständin für die Bereiche Konzern Services sowie Finanzen & Portfolio wird Anett Barsch die GAG im operativen Geschäft führen.

„Wir sind froh, dass wir nach Kathrin Möllers Ankündigung, ihren Vertrag nicht zu verlängern, sehr schnell eine passende Nachfolgerin gefunden haben. Wir freuen uns, mit Anett Barsch eine TopFührungskraft mit Erfahrung in der Projektentwicklung gefunden zu haben, die darüber hinaus noch aus Köln kommt“, kommentiert der GAG-Aufsichtsratsvorsitzende Mike Homann die Berufung des neuen Vorstandsmitglieds. Anett Barsch freut sich bereits auf die GAG: „Ich freue mich darauf, meine bisherigen Erfahrungen in dieses traditionsreiche kommunale Unternehmen einbringen zu können und damit zu einer fruchtbaren Weiterentwicklung des Kölner Stadtbildes beizutragen.“ Auch Anne Keilholz ist von ihrer zukünftigen Kollegin überzeugt: „Mit diesem Team sind wir bestens gerüstet, die anstehenden Herausforderungen auf dem Kölner Wohnungsmarkt zu meistern.“

