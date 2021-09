Anlaufstelle für queere Jugendliche

Jahrelang gab es in Kölns Mitte mit dem anyway den einzigen Treff für junge Lesben, Schwule, Bi, Trans*, Inter* und Queers in der Rheinmetropole. Anfang September eröffnete das anyway in Mülheim unweit des Wiener Platzes im Support 51 ein neues Angebot. Jeden Montag können dort Jugendliche von 18 bis 21 Uhr einen Schutz- und Wohlfühlraum finden. Austausch mit Gleichaltrigen, Freundschaften finden, gemeinsame Aktionen sowie ein offenes Ohr sind Ziele des neuen Treffs.

anyway im Support51, Charlierstraße 11 (Mülheim), weitere Infos unter: www.anyway-koeln.de

