Vom 03.-06. sowie vom 11.-14. April finden im Rahmen der Osterferien die NetCologneFeriencamps statt. Mit dem Format beweisen der regionale Telekommunikationsanbieter und der Drittligist aus Köln-Höhenberg erneut ihren Teamgeist. Fußballbegeisterte Kinder zwischen 6 und 14 Jahren können von professionellen Trainern lernen und spielerisch ihr Können verbessern. Auch die Profispieler der Viktoria fordern die jungen Talente am Ball heraus. NetCologne engagiert sich in zahlreichen gesellschaftlichen Feldern wie Bildung, Kultur, Brauchtum und Sport. Die Feriencamps werden von dem regionalen Anbieter gesponsert.

Als langjähriger Partner des FC Viktoria Köln gibt der regionale Telekommunikationsanbieter nun den Startschuss für die „NetCologne-Feriencamps“ in Viktorias „Vussballschule“ in KölnHöhenberg. Das sportliche Ferienprogramm mit Trainern und Profispielern der Viktoria hat zum Ziel, Nachwuchstalente spielerisch zu fördern. Mitmachen können alle Kinder mit Lust auf Fußball im Alter zwischen 6 und 14 Jahren. Dabei ist es egal, ob die Kinder bereits aktiv im Verein spielen oder neu am Ball sind. Die NetCologne-Feriencamps werden in Feldspieler- und Torhüter unterteilt.

Hand in Hand für den Nachwuchs

„Fußball verbindet Menschen und passt daher perfekt zu uns. Wir sind überzeugt, dass die Camps ein abwechslungsreiches Ferienprogramm bieten und jungen Talenten die richtige Förderung geboten wird“, sagt Timo von Lepel, Geschäftsführer NetCologne. Die „Vussballschule“ bietet die Feriencamps seit einigen Jahren an. Um das Format stetig weiterentwickeln zu können, hat der Verein einen Sponsor gesucht und mit NetCologne im vertrauten Umfeld gefunden. „Es ist immer wieder mitreißend zu sehen, wie begeistert die Kinder bei der Sache sind. Wir sind froh, für dieses wichtige Programm NetCologne als Partner an unserer Seite zu wissen“, sagt Eric Bock, Geschäftsführer von Viktoria Köln.

Teamgeist und Fairplay im Fokus

Das abwechslungsreiche Programm ist darauf ausgerichtet, den Kindern wichtige Eigenschaften für den Fußball mit auf den Weg zu geben. Neben entspannten Einheiten zum Bolzen, werden in kleineren Turnierformaten der Teamgeist und Spieltechniken gefordert. Dabei stehen immer der Spaß und Fairplay im Fokus. Ergänzt wird das Programm mit technischen Einheiten für mehr Ballgefühl und Präzession.

Ferien im Fußballfieber: Jetzt noch anmelden

Für die NetCologne-Feriencamps (Feldspieler- und Torhüter) vom 11.-14. April gibt es noch freie Plätze. Die Teilnahmegebühr beträgt 199 Euro für die Feldspielercamps sowie 219 Euro für die Torhüter Camps. Rabatt erhalten Familien bei Anmeldung mehrerer Geschwisterkinder oder als Vereinsmitglied von Viktoria Köln. Im Preis sind neben der Trainingsausrüstung (Trikot, Hose, Stutzen, Ball, Trinkflasche und Sportbeutel) auch zwei Eintrittskarten für ein Heimspiel der Profis, Mittagessen, Obst und Getränke enthalten. Außerdem bekommen alle Kinder eine Teilnahmeurkunde sowie einen Erinnerungspokal.

Für die Camps an Pfingsten sowie in den Sommer- und Herbstferien können sich Interessierte bereits unter viktoria1904.de/feriencamps anmelden.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!