Anreise gratis

Wenn am 25. und 26. April 2026 das Euskirchener Stadtfest ansteht, haben Nutzer*innen der VRS eezy.nrw-App kostenfreie Anreise. Wer sich mit der eezy.nrw-App des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS) innerhalb von NRW auf den Weg macht und mit Bus oder Bahn am Haltepunkt „Euskirchen Bahnhof“ auscheckt, bekommt die Kosten für die Anreise zum Stadtfest erstattet – unabhängig vom Startort. Lediglich der Preis für die Heimfahrt wird regulär berechnet. Die Gratis-Anreise gilt an beiden Veranstaltungstagen und für alle Mitreisenden, die eingecheckt werden. Weitere Informationen zur Aktion finden Sie unter www.vrs.de/eezy.

Hintergrund: elektronischer Tarif eezy.nrw

Der innovative elektronische Tarif eezy.nrw ist nicht nur einfach zu handhaben, sondern auch besonders fair. Die Fahrgäste benötigen keinerlei Tarifkenntnisse mehr, die Abrechnung erfolgt nach Ende der Fahrt automatisch auf Basis der kürzesten Verbindung zwischen Start- und Zielpunkt: der Luftlinie. Die Fahrgäste müssen sich vorab lediglich in einer eezy.nrw-fähigen App registrieren. Dann gilt das Motto: einchecken, losfahren, auschecken – fertig. Seit dem 01. Januar 2026 gilt im Tarif eezy.nrw zudem die Bestpreisgarantie in ganz NRW. Ist der eezy.nrw-Preis also höher als das vergleichbare „konventionelle“ EinzelTicket, wird er durch den neuen Preisdeckel reduziert. Ab dem 01. April werden Fahrten mit eezy.nrw innerhalb des Stadtgebiets Euskirchen auf den Preis des Cityticket Euskirchen gedeckelt. Für Erwachsene liegt dieser derzeit bei 1,94 Euro und für Kinder bei 0,97 Euro.