Anstoßen und Gutes tun

Guter Geschmack für den guten Zweck! Beim Weinfest am Rhein im Kölner Rheinauhafen gibt es in diesem Jahr eine besondere Charity-Aktion. In einem eigenen Stand verkaufen die Grüngürtelrosen den neuen limitierten Grüngürtelrosé. Insgesamt stehen 2000 Flaschen zur Verfügung, drei Euro pro verkaufter Flasche werden gespendet. Neben dem Weinverkauf werden am Stand auch die beliebten Grüngürtelrosen-Shirts angeboten und die Einnahmen zu 100 % gespendet.

„Wir Grüngürtelrosen stehen für Spaß, Gemeinschaft und soziales Engagement“, sagt Philipp Mader vom Vorstand der Grüngürtelrosen. „Mit der Aktion auf dem Weinfest wird diese Idee konsequent fortgeführt. Besucher können nicht nur unseren großartigen Rosé genießen, sondern gleichzeitig einen Beitrag für den guten Zweck leisten.“

Die Spendensumme wird am Sonntag, 9. August, um 15 Uhr direkt am Stand bekannt gegeben und geht zu 100 % an das Kölner Elternhaus, das vom Förderverein für krebskranke Kinder e.V. betrieben wird. In unmittelbarer Nähe der Kinderkrebsstation der Universitätsklinik Köln können betroffene Familien untergebracht werden und es gibt psychosoziale Unterstützung. In den vergangenen Jahren wurden von dem Kölner Männerchor bereits über 75.000 Euro an gemeinnützige Organisationen gespendet.

Das Weinfest am Rhein findet vom 5. bis 9. August 2026 im Kölner Rheinauhafen statt und zählt zu den beliebtesten Sommerveranstaltungen der Stadt. Weinfreunde erwarten eine große Auswahl an Weinen, kulinarischen Spezialitäten und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Das Weinfest ist von Mittwoch bis Samstag jeweils von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Der nächste Höhepunkt folgt am 12. September mit dem Grüngürtelrosen-Sommergarten im Tanzbrunnen: Tickets sind ab sofort unter www.rausgegangen.de/events/grungurtelrosen-freunde-sommergarten-0/ erhältlich.