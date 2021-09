Köln kann eine großartige Zukunft haben, die an die eindrucksvolle Vergangenheit anknüpft, davon sind der Kunsthistoriker Matthias Hamann und der Verleger Michael Wienand überzeugt. Die älteste Großstadt Deutschlands muss lediglich ihr Potenzial abrufen, das sich in Alltag und Kultur ihrer 2000-jährigen Geschichte mehrfach erwiesen hat. Das aufwendig gestaltete Buch „KÖLNGOLD“ präsentiert den materiellen und immateriellen Reichtum der Rheinmetropole: mit frischen Beiträgen von 18 Kölner Persönlichkeiten (u.a. Christoph Kuckelkorn, Louwrens Langevoort, Peter Pauls, Ulrich Soénius und Barbara Schock-Werner) über die DNA der Stadt, die sich in 250 ausgewählten Gemälden, Skulpturen, Bauwerken, Handschriften und Alltagsgegenständen wiederfindet. Die Herausgeber verstehen das opulente Werk als Appell an die KölnerInnen, die Stadt durch gemeinsames Engagement positiv zu gestalten. „KÖLNGOLD“ erscheint in zwei inhaltlich identischen Ausgaben: zum einen als limitierter, nummerierter Prachtband sowie als Hardcover.

Matthias Hamann/Michael Wienand: „KÖLNGOLD“, Wienand Verlag, 654 Seiten, 45€, Prachtband: 350€, weitere Infos unter: www.koelngold.com

