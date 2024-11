Eröffneten die Ausstellung „ASB-Wünschewagen“ in der Kassenhalle der Kreissparkasse Köln am Neumarkt v.l.n.r.: Christian Küster, Leiter Privatkunden Regional-Filiale Köln der Kreissparkasse Köln; Stefanie Hübsch, stv. Leiterin Privatkunden Regional-Filiale Köln der Kreissparkasse Köln; Daniela Glück, Koordinatorin Wünschewagen Rheinland; Johannes Thormann, Geschäftsführer Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Rhein-Erft/Düren e.V.

Seit sechs Jahren erfüllt der ASB-Wünschewagen Rheinland letzte Herzenswünsche und bringt Menschen am Ende ihres Lebens zu ihrem Sehnsuchtsort. Zur Weihnachtszeit präsentiert der Arbeiter-Samariter-Bund Rhein-Erft/Düren e.V. zusammen mit dem ASB Köln eine Wanderausstellung, die über das besondere Angebot des Wünschewagens informiert.

Auch in der Hauptstelle der Kreissparkasse Köln am Neumarkt in Köln macht der Wünschewagen Station und lädt Besucher und Besucherinnen dazu ein, die berührenden Geschichten und vielfältigen Wünsche der Menschen am Ende ihres Lebens zu entdecken. Ob die Rückkehr in die alte Heimat, der Besuch eines Konzerts oder Fußballspiels - die Ausstellung veranschaulicht auf beeindruckende Weise die emotionale Reise, die der Wünschewagen ermöglicht.

Die Zentralelemente der Ausstellung sind interaktive Tafeln mit einer großen Pusteblume, an der Besucherinnen und Besucher ihre eigenen Wünsche anheften können. Dabei sollen nicht nur die erfüllten Wünsche im Fokus stehen, sondern auch die bewegenden Geschichten der ehrenamtlichen Wunscherfüllerinnen und Wunscherfüller, die diese Fahrten liebevoll begleiten. Die modulare Wanderausstellung hat zudem das Ziel, Menschen ihre Ängste in Bezug auf Tod und Sterben zu nehmen, zum Nachdenken anzuregen und Mut zu machen, offen über diese Themen zu sprechen.

Seit seinem Bestehen hat der ASB-Wünschewagen Rheinland beeindruckende 225 Herzenswünsche erfüllt und über 65.000 Kilometer zurückgelegt. Das Angebot finanziert sich ausschließlich durch Spenden und ehrenamtliches Engagement. Die Kreissparkasse Köln und ihre Sozialstiftung unterstützen das Projekt „Wünschewagen“.

Nähere Informationen unter ASB-Wünschewagen Rheinland - ASB Rhein-Erft/Düren e.V. (asb-erft.eu)