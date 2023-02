Auf dem Siegertreppchen

Mittlerweile sind die Kalender des Salzburger Unternehmens Kalea zu Advend-Tradition. Sie haben sich in Österreich und Deutschland als bierige Alternative zu konventionellen Adventskalendern durchgesetzt. In der Deutschland-Edition des letzten Jahres befanden sich 24 Biere, darunter auch das Cologne Pale Ale Gaffel SonnenHopfen. Sie konnten auf der BeerTasting App für iOS und Android bewertet werden. Insgesamt gab es über 50.000 Votes für die im Kalender befindlichen Biere. Die Besucher der App konnten Farbe, Schaum, Aroma und Geschmack bewerten, wobei die geschmacklichen Komponenten mit über 60 Prozent in die Gesamtwertung einging.

× Erweitern Foto: Gaffel Die Gewinner

Unter den 24 Bieren des Adventskalenders Deutschland hat Gaffel SonnenHopfen den dritten Platz belegt. „Über diese Platzierung freuen wir uns sehr“, sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager Marketing von Gaffel. „Denn die Bewertungen kommen direkt von den Konsumenten, die uns im Umfeld von nationalen Bieren ihre Stimme gegeben haben.“ Gaffel SonnenHopfen wird mit Citra Hopfen gebraut, der dem Bier Aromen von Limetten, Grapefruit und tropischen Früchten verleiht. Das Cologne Pale Ale ist unfiltriert. Somit bleiben viele wichtige Nährstoffe aus dem Brauprozess erhalten.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!