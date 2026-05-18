Aus 16 mach 3

Ade Tarifabitur, willkommen Einfachheit: Heute in zwei Wochen, am 01. Juni, startet der neue Rheinlandtarif des Aachener Verkehrsverbunds (AVV) und des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS). Im Zuge der Reform reduzieren die Verbünde die Anzahl der Preisstufen in zwei Etappen von aktuell 16 auf 3.

„Monate der intensiven Vorbereitungen, Dutzende verworfene Konzepte, zahlreiche Abstimmungsrunden mit den Partnern: Jetzt kommt ein Marathon zu einem wichtigen Etappenziel“, resümiert VRS-Geschäftsführer Michael Vogel. „Wir richten die neue Tarifwelt in der Region konsequent an den Entwicklungen aus, die das Deutschlandticket aufgezeigt hat. Einfacher war ÖPNV im Rheinland nie.“ Hans-Peter Geulen, Geschäftsführer des AVV, ergänzt: „Mit dem Trio Deutschlandticket, eezy.nrw und unserem brandneuen Rheinlandtarif haben wir nun ein Portfolio, das die Bedürfnisse Aller abdeckt. Allen an der Tarifreform Beteiligten bei AVV und VRS sowie bei den Partnern mein herzliches Dankeschön.“

eezy.nrw weiter stärken

Mit der ersten Stufe der Tarifreform gibt es ab dem 01. Juni 2026 in den bisherigen Tarifgebieten von AVV und VRS nur noch vier Preisstufen:

die Kurzstrecke,

die Preisstufe 1 für eine Stadt,

die Preisstufe 2 für eine Stadt und ihr Umland sowie

die Preisstufe 3 für das gesamte Rheinlandnetz.

Nach einer Übergangsphase von zwei Jahren wird dann zum 01. Juni 2028 zudem die Kurzstrecke entfallen. Diese Zeit soll genutzt werden, um den Luftlinientarif eezy.nrw bei den Fahrgästen noch bekannter zu machen. eezy.nrw ist nicht nur besonders einfach zu nutzen und besonders gerecht – er ist dank einer Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen auch der (mit) preiswerteste Tarif: Sollten konventionelle Tickets mal günstiger sein als eezy.nrw, wird die Fahrt mit eezy.nrw auf den Preis des konventionellen Tickets gedeckelt.

Hans-Peter Geulen betont: „Rund eine Million Menschen sind monatlich im Rheinland mit dem Deutschlandticket unterwegs. Für die Gelegenheitsnutzenden bieten wir mit eezy.nrw und dem neuen Rheinlandtarif nun zwei ebenso einfache Optionen.“ Michael Vogel sagt abschließend: „Mit dem Start der ersten Stufe ist die tarifliche Arbeit noch nicht zu Ende. Zur Vorbereitung der Stufe 2 nutzen wir die Zeit, die Bekanntheit von eezy.nrw weiter zu steigern.“

Noch nicht entwertete Tickets des AVV- oder VRS-Tarifs können die Fahrgäste noch drei Jahre lang (bis zum 31. Mai 2029) umtauschen.