Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Köln hat Johanna Mohr von der Kreissparkasse Köln für ihren herausragenden Ausbildungsabschluss ausgezeichnet. Die junge Bankkauffrau beendete ihre Ausbildung mit der Note „sehr gut“ und wurde dafür im Rahmen der Bestenehrung 2026 im Gürzenich geehrt. Auch die Kreissparkasse Köln erhielt eine Auszeichnung als erfolgreicher Ausbildungsbetrieb. Für die IHK gratulierten unter anderem Präsidentin Dr. Nicole Grünewald und Hauptgeschäftsführer Dr. Uwe Vetterlein.

Die Kölnerin Johanna Mohr absolvierte ihre gesamte Ausbildungszeit im Rhein-Erft-Kreis. Sie war in den Regional-Filialen in Brühl und Wesseling eingesetzt und erhielt dort umfassende Einblicke in die vielfältigen Aufgaben des Bankgeschäfts. Darüber hinaus leitete sie im Sommer 2025 die Azubi-Filiale in Bornheim-Merten. Mit diesem Konzept bietet die Kreissparkasse Köln leistungsstarken Auszubildenden die Chance, ihre Kompetenz im Kundengeschäft praxisnah zu vertiefen. Durch die eigenständige Organisation des Filialbetriebs übernehmen die Nachwuchskräfte besondere Verantwortung und lernen zugleich, erfolgreich im Team zu arbeiten.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Sie ist für mich eine schöne Bestätigung meiner Arbeit und meines Engagements während der Ausbildungszeit“, sagte Johanna Mohr. „Besonders die Möglichkeit, auch schon als Auszubildende sehr eigenverantwortlich arbeiten zu dürfen, hat mich in meiner persönlichen und fachlichen Entwicklung gestärkt.“

„Wir gratulieren Johanna herzlich zu ihrem hervorragenden Ausbildungsergebnis“, sagte Sebastian Voolstra, Bereichsdirektor Personalentwicklung der Kreissparkasse Köln. „Solche Erfolge zeigen, wie viel Potenzial in unseren jungen Mitarbeitenden steckt. Als einer der großen Ausbildungsbetriebe in der Region ist es uns wichtig, junge Menschen zu fördern, ihnen Verantwortung zu übertragen und sie auf ihrem beruflichen Weg bestmöglich zu begleiten.“

Johanna Mohr setzt ihren beruflichen Weg bei der Kreissparkasse Köln fort: Sie wurde in das hausinterne Studienförderprogramm aufgenommen und studiert Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln. Parallel dazu ist sie bei der Kreissparkasse Köln im Bereich Kapitalmarktrecht tätig. So kann sie ihr Interesse an juristischen Fragestellungen unmittelbar mit der Praxis im Finanzwesen verbinden.

Die Kreissparkasse Köln setzt auf eine praxisnahe und vielseitige Ausbildung, bei der Nachwuchskräfte frühzeitig Einblicke in unterschiedliche Bereiche des Bankgeschäfts erhalten und eigene Erfahrungen sammeln können. Ergänzt wird die Ausbildung durch interne Schulungs- und Unterstützungsangebote, die unter anderem gezielt auf die IHK-Abschlussprüfungen vorbereiten.