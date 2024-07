Auszeichnung für den Kölner Zoo

Global Humane, internationaler Teil von American Humane, führende nationale Tierschutzorganisation der Vereinigten Staaten und weltweit größter Zertifizierer von Einrichtungen, die für den Tierschutz arbeiten, gab heute bekannt, dass der Kölner Zoo die Zertifizierung durch das Global Humane Certified-Programm erhalten hat. Grund sind die hohen Standards bei der Pflege und Behandlung von Tieren.

„Wir freuen uns sehr, dass der Kölner Zoo die Standards für die Global Humane-Zertifizierung erfüllt hat", sagte Dr. Robin Ganzert, Präsidentin und CEO von Global Humane. „Die Zertifizierung bietet uns die Möglichkeit, die große Bedeutung von Zoos, Aquarien und vergleichbarere Zentren für den Tierschutz auf der ganzen Welt anzuerkennen."

Um als Global Humane Certified anerkannt zu werden, hat der Kölner Zoo eine mehrtägige, unabhängige Prüfung bestanden, bei der das Wohlergehen der bei ihm lebenden Tiere untersucht wurde. Der Prozess orientiert sich an neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und bewährten Praktiken und wird von erfahrenen Tierärzten und Experten aus den Bereichen Tierschutz, Tierwissenschaft, Zoologie und Ethik geleitet.

Der unabhängige Validierungsprozess, der weit über den Tierschutz hinausgeht, gibt den Besuchern die Gewissheit, dass die Einrichtung hohe Anforderungen an die Tierpflege erfüllt. Das Verfahren umfasst die Einreichung eines Antrags vor dem Audit, gefolgt von einer Prüfung vor Ort, bei der das Wohlergehen der Tiere beurteilt wird. Zu den Faktoren, die während des Audits berücksichtigt werden, gehören unter anderem Unterbringung, Futter, Wasser, Beleuchtung, Tiertraining, Beschäftigung Aktivitätsniveau und die Ausbildung des Personals, das mit den Tieren zu tun hat. Die Maßstäbe sind an die Bedürfnisse der jeweiligen Tierart angepasst.

„Der Kölner Zoo ist der erste Zoo in Deutschland, der das Tierschutzzertifikat von Global Humane erhalten hat", sagt Prof. Theo B. Pagel, Vorstand Kölner Zoo. Das ist großartig und bestätigt uns in unserer Arbeit. Unser Dank gilt ausdrücklich allen Beschäftigten, denn nur gemeinsam können wir unsere Tiere bestmöglich halten und versorgen." Dr. Ralf Unna, Aufsichtsratsvorsitzender des Kölner Zoos und Tierarzt, ergänzt: „Der Aufsichtsrat sieht in der Zertifizierung eine Bestätigung dafür, wie hoch die Standards und Maßstäbe im Kölner Zoo in Sachen Tierschutz sind. Das ist einerseits eine große Auszeichnung für unseren Zoo und andererseits Motivation für uns, fortlaufend die Haltungsbedingungen der uns anvertrauten Mitgeschöpfe zu verbessern.“

Das Global Humane Certified-Programm ist das erste Zertifizierungsprogramm, das ausschließlich dazu dient, das Wohlergehen und die humane Behandlung von Tieren in Zoos, Aquarien und Naturschutzzentren auf der ganzen Welt zu überprüfen. Das Programm setzt strenge, wissenschaftlich fundierte und umfassende Kriterien für das Wohlergehen von Tieren durch, die von einem unabhängigen wissenschaftlichen Beratungsgremium überprüft werden. Das Audit trägt dazu bei, für beste Haltungsbedingungen in Zoos und Aquarien zu sorgen und bietet den Gästen mehr Sicherheit, dass die Einrichtung, die sie besuchen, ihre Unterstützung wert ist.

Über den Kölner Zoo: Der Kölner Zoo wurde im Jahr 1860 gegründet. Im kommenden Jahr feiert er sein 165-jähriges Bestehen. Mit rund 11.000 Tieren aus fast 750 Arten ist er einer der vielfältigsten Zoos in Europa. Der Kölner Zoo ist seit 1860 ein unverwechselbarer Teil Kölns. Er verbindet Tradition mit Innovation und Freizeit und Erholung mit Wissenschaft und Forschung. Auch international setzt der Kölner Zoo immer wieder Maßstäbe – sei es beim Bau moderner Tierhäuser oder bei seinem umfangreichen Engagement für den Artenschutz. So engagiert er sich bei mehr als 30 Naturschutzprojekten in verschiedenen Regionen der Welt, unter anderem in Vietnam und Laos, wo er zur Entdeckung und zum Schutz von über 130 Wirbeltierarten beigetragen hat. All dies wird von mehr als 1 Million Gästen pro Jahr honoriert.

Über Global Humane: Global Humane ist die internationale Marke von American Humane, der ersten nationalen Tierschutzorganisation der Vereinigten Staaten und der weltweit größten Zertifizierungsstelle für Tierschutz, die dabei hilft, die humane Behandlung von mehr als einer Milliarde Tieren auf der ganzen Welt jedes Jahr zu überprüfen. American Humane wurde 1877 gegründet und hat sich seit über 145 Jahren an vorderster Front für die Sache der Tiere eingesetzt. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder unsere lebensrettende Arbeit unterstützen möchten, besuchen Sie bitte www.AmericanHumane.org, folgen Sie uns auf Facebook, X und Instagram und abonnieren Sie unseren Kanal auf YouTube, um die neuesten Nachrichten und Beiträge über die Tiere zu erhalten, mit denen wir unsere Erde teilen.

