Award der Gastfreundschaft 2025

Bei der feierlichen Verleihung des GEVA AWARD DER GASTFREUNDSCHAFT wurde das Kölner Unternehmen Kirberg Catering mit dem 1. Platz in der Kategorie „attraktivste Außen-Gastronomie“ ausgezeichnet.

Prämiert wurden die beiden von Kirberg betriebenen Outdoor-Locations Dank Augusta (eröffnet 2014 in Köln) und Haus Diepental (gestartet 2021 in Leichlingen), die mit einem innovativen Picknick-Konzept, nachhaltiger Kulinarik und echter Gastfreundschaft überzeugten. „Ein rundum stimmiges Outdoor-Erlebnis, das moderne Gastronomie mit Haltung verbindet“, so Sprecher der GEVA-Geschäftsführung, Andreas Vogel. Als Jurymitglied würdigte Vogel das Zusammenspiel aus kreativer Kulinarik, ressourcenschonender Umsetzung und gastlicher Atmosphäre. Unter dem Motto „Pick dir was raus“ bieten Dank Augusta und Haus Diepental frisch zubereitete Speisen im Glas. Salate, Kuchen, Suppen und Co. gibt’s am Kiosk und wird dort vom Service in die Picknicktasche gepackt. Anschließend sucht man sich auf der Terrasse ein schönes Plätzchen oder bestellt per App und bekommt Speisen und Getränke an den Tisch gebracht. „Die Auszeichnung freut uns riesig – die überreichen wir dem Team! Mit der Dank Augusta im Botanischen Garten und Haus Diepental in Leichlingen haben wir zwei Orte geschaffen, an denen sich Jung und Alt wohlfühlen: lässig, gastfreundlich, zeitgemäß“, kommentiert Jutta Kirberg, Geschäftsführende Gesellschafterin, „und wir gratulieren unseren starken Mitbewerbern“. Der Preis wurde im Rahmen der GEVA-Jahrestagung in Berlin verliehen und von einer hochkarätig besetzten Jury vergeben – mit VertreterInnen aus Gastronomie, Hotellerie und Franchise-Management. Kirberg Catering setzte sich dabei gegen zwei starke Mitbewerber wie das Liebesbier Restaurant & Bar aus Bayreuth (Platz 2) und Reuners Hofgarten im Spreewald (Platz 3) durch.

KIRBERG. UNESTABLISHED SINCE 1982.

Kirberg Catering wurde im Jahr 1982 fast aus einer Laune heraus mit Crew Catering für namhafte Rock ’n’ Roll Bands gegründet. Die Idee bestand bereits darin Speisen anders zuzubereiten und zu inszenieren: frischer, geschmackvoller und unkonventioneller. Diese Haltung ist geblieben, denn das Überraschende und Mutige ist unverändert das Markenzeichen von Kirberg Catering. Themen und Anlässe der Kunden werden mit Kulinarik und einer sinnlichen Inszenierung zu einem individuellen Cateringkonzept. verwoben. Unter Culinary Green bündelt Kirberg sein vielfältiges nachhaltiges

Engagement, das zudem durch die Gemeinwohlökonomie extern zertifiziert wird. Ein intensiver, ganzheitlicher Prozess, der ökologische, soziale und ethische Aspekte des

Unternehmens ganzheitlich beleuchtet.Das Unternehmen beschäftigt 100 Mitarbeiter an 4 Standorten. Neben dem Catering für namhafte nationale und internationale Kunden ist Kirberg exklusiver Gastronomiepartner der Flora Köln sowie Cateringpartner der Koelnmesse. Außerdem betreibt Kirberg die Eventlocation Kurhaus Bad Honnef sowie die Gastronomien Dank Augusta, das Gartenlokal in der Flora und Haus Diepental in Leichlingen.