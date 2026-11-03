Leidenschaft, Kreativität und jede Menge Teamgeist: Wenn die besten Auszubildenden der Dorint Hotelgruppe beim „AzubiHelden Award 2026“ antreten, wird es heiß in den Küchen – und gleichzeitig anspruchsvoll in Service und Organisation. In diesem Jahr begleitet Moderator, Comedian und Kochbuchautor Guido Cantz den Wettbewerbstag im Dorint Hotel am Heumarkt Köln aus nächster Nähe: Er steht mitten im Küchentrubel, schaut den Azubis bei der Zubereitung der Menüs über die Schulter, kommentiert das Geschehen und gibt Einblicke in seine eigene Leidenschaft fürs Kochen.

Mit dem AzubiHelden Award macht die Dorint Hotelgruppe sichtbar, wie wichtig sie Nachwuchsförderung nimmt. Der Wettbewerb würdigt die besten Auszubildenden im letzten Ausbildungsjahr, die sich in ihren jeweiligen Berufen mit Engagement, Fachwissen und Herzblut hervorgetan haben. „Unsere Nachwuchskräfte sind ein zentraler Teil der Dorint DNA. Sie bringen frische Ideen, große Motivation und echtes Verantwortungsbewusstsein in unsere Häuser“, sagt Dirk Iserlohe, Aufsichtsratsvorsitzender der Dorint Hotelgruppe. „Der AzubiHelden Award zeigt sehr konkret, wie viel Qualität und Leidenschaft bereits in der Ausbildung steckt.“

Im Mittelpunkt des Finales steht der Wettbewerb der angehenden Köchinnen und Köche. Innerhalb von nur vier Stunden müssen die acht Finalistinnen und Finalisten aus einem festgelegten Warenkorb ein kreatives Drei-Gänge-Menü für sechs Personen kreieren – selbstverständlich unter den prüfenden Augen einer Jury. Verarbeitet werden unter anderem Lachsforellenfilet, ganze Enten und Riesengarnelen. Die Aufgabe fordert präzises Handwerk, gutes Timing und einen klaren kulinarischen roten Faden.

„Der AzubiHelden Award macht eindrucksvoll deutlich, wie professionell unser Nachwuchs bereits arbeitet“, sagt Dorint-CEO Stefanie Brandes. „Ein vorgegebener Warenkorb, ein enges Zeitfenster und der Anspruch, ein stimmiges Drei-Gänge-Menü zu entwickeln – das ist gelebte Praxis. Mich beeindruckt, mit welcher Souveränität und wie viel Freude unsere Azubis solche Herausforderungen annehmen.“

Während in der Küche geschnippelt, gebraten und angerichtet wird, treten auch die angehenden Hotel- und Restaurantfachkräfte, die Veranstaltungsmanagement- Auszubildenden sowie duale Studierende mit eigenen Wettbewerbsaufgaben an. Sie planen, kalkulieren und präsentieren Verkaufs- und Servicekonzepte, reagieren auf simulierte Gästebeschwerden und zeigen, wie professionell sie den Alltag in einem Hotelbetrieb meistern.

Rob Bruijstens, in diesem Jahr erstmals in seiner neuen Funktion als Co-CEO der Dorint Hotelgruppe dabei, ist tief beeindruckt, auf welchem Niveau die Auszubildenden arbeiten: „Was ich hier erlebe, sind professionelle Abläufe, klare Ideen und großer Stolz auf den eigenen Beruf. Die 24 AzubiHelden stehen stellvertretend für viele junge Menschen, die Tag für Tag dafür sorgen, dass sich unsere Gäste gut aufgehoben fühlen.“

Für Natalie Busch, Vice President Human Resources der Dorint Hotelgruppe, macht dieser Tag besonders deutlich, wie attraktiv und zukunftsfähig eine Ausbildung in der Hotellerie ist: „Unsere Azubis sind Botschafterinnen und Botschafter einer Branche, die Menschen zusammenbringt – mit Professionalität, Kreativität und Herz. Der AzubiHelden Award gibt ihnen eine Bühne, um genau das zu zeigen.“

Highlight und ganz besonderer Abschluss ist die große Gala, bei der die besten Auszubildenden ausgezeichnet und alle teilnehmenden Azubis in einem festlichen Rahmen gefeiert werden.