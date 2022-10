Back in Cologne

Bubiköpfe, Wasserwellen, schmucke Paillettenkleider – bei den Damen stehen in den 20er Jahren die Zeichen auf Emanzipation. Und die Herren? Die stürzen sich in lässigen Knickerbockern und mit Schiebermützen ins Dickicht der Nacht. Denn jetzt sitzt das Geld wieder lockerer, Zuversicht und Lebensfreude sind angesagt – und die Lust auf „Amüsemang“. Die preisgekrönte Revue BERLIN BERLIN – Die große Show der Goldenen 20er Jahre lädt ein in diesen brodelnden Kosmos, mit seinen ausschweifenden Absinth-Gelagen, mit wilder Musik und feschen Revuegirls.

Der Tanz auf dem Vulkan kann beginnen

Vom 30. November 2022 bis 8. Januar 2023 kehrt die Revue zunächst für sechs Wochen in den Berliner Admiralspalast zurück. Und – dit is knorke – wird von nun an am Originalschauplatz in der Friedrichstraße fester Bestandteil im Kulturwinter der Hauptstadt. Klar, dass die fulminante Revue auch immer wieder für feine Überraschungen gut ist. Damit nicht genug: „Der Dietrich ihr Milljöh“ geht im Sommer 2023 auf Gastspielreise an die renommiertesten Klassik- und Opernbühnen Deutschlands. Vom 28. Juni bis 2. Juli 2023 kommt die Show im Rahmen des „34. Kölner Sommerfestivals“ endlich zurück nach Köln. Dieses Mal in die Philharmonie, nachdem sie bereits Anfang 2020 das Publikum im Musical Dome begeisterte.

BERLIN BERLIN, 28.06.2023 – 02.07.2023, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, Köln

