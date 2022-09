Basketballer Dirk Nowitzki schokoladig

Vor der EM-Auftaktpartie der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstag, den 01. September, in der LANXESS arena in Köln wird Dirk Nowitzki vom Deutschen Basketball Bund für seine Einsätze und sein Engagement auf und neben dem Feld geehrt. Im Schokoladenmuseum wird dem Ausnahmespieler eine ganz besondere Ehre zu Teil. Gleich neben dem berühmten Schokoladenbrunnen steht bis zum Ende der EUROBasket 2022 eine schokolierte Skulptur des Basketballspielers. Geschaffen wurde das Kunstwerk von Andreas Artur Hefrick aus Wernigerode. Dirk Nowitzki ist der erste Sportler, der schokoladig neben dem Wahrzeichen des Schokoladenmuseums präsentiert wird.

