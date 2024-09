Bau des größten Insektenhotels in Köln

Das Brummen der Autos soll dem Summen von Insekten weichen – dieses Ziel verfolgen die Freien Naturschulen in Köln-Rodenkirchen mit dem Bau von Kölns größtem Insektenhotel. Dieses Projekt unterstützt die Sparkasse KölnBonn mit einer Förderung von 10.000 Euro. Um weitere Gelder zu sammeln, werben die Freien Naturschulen zudem auf der Crowdfunding-Plattform der Sparkasse KölnBonn www.hiermitherz.de für ihr Projekt.

Die Freien Naturschulen, eine Grund- und eine Gesamtschule, liegen am Rande des Industriegebiets in Rodenkirchen. Direkt am Schulgelände führt eine Schnellstraße vorbei. Um den Straßenlärm zu dämpfen und den Schülerinnen und Schülern sowie Lernbegleiterinnen und -begleitern eine erholsame und naturnahe Pausenzeit zu ermöglichen, wollen die Schulen eine "lebende Schallschutzwand" errichten.

Dafür wird der vorhandene Stabmattenzaun entlang der Schnellstraße zu einer Gabionen-Anlage bzw. Trockenmauer umgebaut und mit Insektenhotelelementen, Kräuter- und Naschpflanzen sowie Vogelnistkästen ausgestattet. Auf diese Weise entsteht ein Lebensraum für zahlreiche Tierarten wie Insekten, Vögel, Amphibien, Reptilien, der Einblicke in die heimische Flora und Fauna ermöglicht. Dieser Naturerlebnispfad wird auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein und mit Infotafeln zum Lernen anregen.

Mit der Übergabe des Spendenschecks vom 18.09.24 startet das Projekt nun offiziell. Ziel ist es, das Insektenhotel mit einer Gesamtlänge von rund 130 Metern bis Anfang 2025 fertigzustellen, damit die krabbelnden Bewohner im kommenden Frühjahr einziehen können. Den Bau übernehmen die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung ihrer Lehrkräfte.

Die Förderung passt zu der Nachhaltigkeitsstrategie der Sparkasse KölnBonn, da das Projekt einerseits einen Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt leistet und gleichzeitig auch die Bildung von Kindern und Jugendlichen in Sachen Umweltschutz unterstützt. Darüber hinaus entwickelt die Sparkasse KölnBonn das Thema Nachhaltigkeit bei sich permanent weiter und hilft auch Privatkunden und Unternehmen bei ihrer Transformation: z. B. durch die Finanzierung von Photovoltaik-Anlagen oder der energetischen Sanierung von Gebäuden.

Aufgrund dieser vielfältigen Maßnahmen gehört die Sparkasse KölnBonn laut dem renommierten Nachhaltigkeitsrating von ISS ESG zu den besten 10 Prozent von rund 280 vergleichbaren Banken.

Hier geht es zum Projekt auf der Crowdfunding-Plattform.