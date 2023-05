Bauernhoftag im Kölner Zoo

Rund um den Clemenshof können sich die Besucher an spannenden Infoständen zu Tieren und Leben auf dem Zoo-Bauernhof informieren. An Mitmachstationen haben Groß und Klein die Chance, an Melk- oder Wollefilz-Trainings teilzunehmen. Passend zu den wärmeren Temperaturen werden zudem die Moorschnucken-Schafe des Clemenshofs live vor den Augen der Besucher geschoren. Im Streichelzoo-Bereich springen viele kleine Zicklein umher – darunter auch der Nachwuchs von „Hennes IX.“

Trubelig und bunt wird es auch auf der benachbarten Wiese vor der Trampeltier-Anlage. Der Zoo bietet hier einen kleinen Bauernmarkt. Gäste können Fleisch, Biogemüse, -brot und -käse aus der Region kaufen. Zusätzlich werden ökologisch gegerbte Schaffelle sowie Alpakawolle und -seifen angeboten. Die Vereinigung Ökologischer Landbau informieren außerdem über den ökologischen Landbau.

