Beats auf Rädern

Expand Foto: Jennifer Fey DJ Dom Whiting

Im Rahmen der 19. Fahrrad-Sternfahrt jetzt kommenden Sonntag, den 21. Juni 2026 ist erstmals in Köln der international bekannte Fahrrad-DJ Dom Whiting zu erleben.

Sternfahrt Köln trifft Fahrrad-Rave

Unter dem Motto „Straßen fairteilen!“ werden tausende Menschen aus Köln und der Region gemeinsam für eine bezahlbare und zuverlässige Mobilität auf die Straße gehen. Die Sternfahrt bringt Radfahrende aus zahlreichen Stadtteilen und Nachbarkommunen zusammen. Ziel ist es, ein sichtbares und friedliches Zeichen für bessere Bedingungen im Radverkehr, sichere Schulwege sowie eine lebenswerte Stadt für alle Menschen zu setzen. Organisiert wird die Veranstaltung von einem breiten Bündnis aus Initiativen, Vereinen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern.

Ein besonderes Highlight ist die musikalische Begleitung durch den international bekannten Fahrrad-DJ Dom Whiting (Drum & Bass On The Bike). Was während des Lockdowns als kreatives Ventil begann, hat sich zu einem globalen Phänomen entwickelt. Der englische DJ Dom Whiting hat die Musikszene revolutioniert, indem er sein maßgefertigtes DJ-Bike auf die Straße gebracht hat und inzwischen Tausende von Fahrern und Millionen von Zuschauern weltweit über seine Drum & Bass on the Bike-Reihe anzieht.

Mit seinem ersten Fahrrad-Rave jetzt Sonntag, den 21. Juno 2026 in der Domstadt setzt auch DJ Dom Whiting sein Zeichen - für bessere Radwege in Köln!

Das Fahrrad-Rave startet um 13:00 Uhr am Köln Triangel Bahnhof Köln Messe/Deutz um 13:00 Uhr mit Zubringern aus vielen Veedeln. Weitere Informationen zu den Zubringerrouten und dem Ablauf bis zur Abschlusskundgebung am Heumarkt unter www.fahrrad-entscheid.koeln/rave