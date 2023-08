Begrüne deine Stadt mit Gaffels Fassbrause

Urban Gardening bereichert die Städte und schafft grüne Oasen inmitten urbaner Umgebungen. Diesem Trend folgend, ruft Gaffels Fassbrause alle Kölnerinnen und Kölner dazu auf, ihre Stadt grüner zu gestalten. Vom 25. bis 27. August sind alle eingeladen, mindestens eine Pflanze zu setzen. Ob im eigenen Garten, auf dem Balkon oder auf den vielen urbanen Flächen Kölns. Zudem findet am 26. August zwischen 11 und 14 Uhr eine Gemeinschaftsaktion an der Ecke Sülzgürtel / Mommsenstraße statt. Der gemeinnützige Verein Schmitzundkunzt betreut hier die Fläche, die dann gemeinsam bepflanzt werden kann.

„Wir wollen, dass Köln immer grüner und lebenswerter wird“, sagt Gaffel-Produktmanager Sebastian Lenninghausen. „Die Kölnerinnen und Kölner setzen die Pflanzen, und wir sorgen für die nötige Erfrischung. Also, bitte fleißig weitersagen, gemeinsam verabreden und am Samstag dazu kommen.“ Nicht nur in Sülz, sondern auch in anderen Veedeln können weitere Flächen im Rahmen der Aktion bepflanzt werden. Informationen dazu gibt es auf der Homepage von Gaffel: www.gaffel.de/fassbrause/begruene-deine-stadt

Unterstützt wird diese Initiative durch den Seeberger Pflanzenhof, der Beerensträucher, Obststräucher und insektenfreundliche Blühpflanzen und -stauden zur Verfügung stellt. Ebenso engagiert sich die Agentur für Beteiligungsprojekte, senf.app, aktiv während der Aktionstage.

In diesem Zusammenhang unterstützt Gaffel auch den Kölner Klimadialog, welcher maßgeblich von senf.app initiiert wurde. Dies unterstreicht das Engagement für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt. Interessierte können an einer Umfrage teilnehmen, um ihre Ideen für ein klimafreundliches Köln einzubringen. Alle Erkenntnisse fließen in einen öffentlichen Bericht ein und helfen, Köln fit für die Herausforderungen des Klimawandels zu machen. Die Umfrage ist unter www.klimadialog.koeln zu finden.

