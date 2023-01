Benefizkonzert für Kölner Obdachlose

Fortuna Ehrenfeld spielt am 26. Januar für die Kölner Obdachlosen im Gaffel am Dom. Die Besucher haben sich für dieses Benefizkonzert über Facebook beworben und werden anstatt Eintritt zu zahlen für Helpings Hands e.V. spenden. Bei der Kölner Obdachloseninitiative engagieren sich die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer für Obdachlose und verteilen regelmäßig auf der Straße frische Mahlzeiten, Getränke, Kleidung, Hygieneartikel und weitere Hilfsmittel.

Fortuna Ehrenfeld wird von spannenden Gästen musikalisch begleitet. Mit dabei ist unter anderem das Haldener Blasorchester. Sollte das Wetter mitspielen, gibt es noch eine Zugabe für die Passanten auf der Domplatte am Fenster der Domstube. Hinter dem Bandprojekt steht Martin Bechler, der mit Indie-Pop-Musik in nur wenigen Jahren Fortuna Ehrenfeld von Kneipenkonzerten in die ausverkaufte Kölner Philharmonie führte. 2021 hat ihn die Hochschule für Musik und Tanz Köln aufgrund seiner eigenwilligen Poesie als Gastdozent für eine Masterclass in den Fächern Songtexte, Sprachkunst, Metaphonik & Poesie berufen.

