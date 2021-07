Benefizkonzert im Urania-Theater

Im Rhein-Erftkreis sind für Betroffene der Hochwasserkatastrophe viele Hilfsangebote angelaufen. Auch das Urania-Theater hat für Mittwoch den 28. Juli um 18 Uhr ein Benefizkonzert organisiert. Die Einnahmen gehen komplett an die Betroffenen in Erftstadt und werden von der stellvertretenden Bürgermeisterin Stephanie Brethmann in Empfang genommen. Zu Beginn der Veranstaltung hat jeder die Möglichkeit auf der offenen Bühne seine eigenen Stücke vorzutragen ehe um 20 Uhr der Schauspieler Bruno Cathomas mit dem moderierten Programm beginnt. Neben der Mezzospranistin Dalia Schaechter, dem Jazzmusiker Chris Hopkins und dem Elvis- Imitator Oliver Steinhoff, tritt auch der Kölner Saxofonist Bernd Delbrügge auf.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden sind erwünscht. Die Einnahmen aus Getränken und Speisen kommen dank eines Sponsors vollständig in den Spendentopf.

Benefiz Konzert – Die Platenstrasse für Erftstadt, Urania-Theater, 28.07. 18h, Eintritt frei.

