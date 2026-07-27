Neuen Wohnraum schafft die GAG Immobilien AG demnächst im Kölner Stadtteil Zollstock. Auf einem rund 2.000 m2 großen Grundstück am Zollstockgürtel entstehen ca. 36 öffentlich geförderte Wohnungen in vier- bis fünfgeschossigen Gebäuden mit einer Gesamtwohnfläche von rund 2.500 m2. Außerdem ist eine Wohngruppe für acht Personen mit und ohne körperliche Beeinträchtigung, ebenfalls öffentlich gefördert, vorgesehen. Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Wärmepumpe, der Neubau entspricht dem EH 40-Standard. Geplant wird das Projekt vom Kölner Architekturbüro Lorber Paul.

Auf dem Areal war seit Anfang der 1960er Jahre eine Tankstelle ansässig. Deren Anlagen wurden mittlerweile zurückgebaut. Die GAG übernimmt das Grundstück in Erbpacht von der Stadt Köln. Voraussichtlich im September beginnen die rund zweijährigen Bauarbeiten an dem Neubauprojekt.

„Es ist für uns immer wieder eine große Herausforderung, geeignete Grundstück für den Bau neuer, bezahlbarer Wohnungen zu finden. Von daher freuen wir uns umso mehr, auf diesem Areal in Zollstock unseren schon vorhandenen Bestand im Stadtteil durch neue, öffentlich geförderte Wohnungen zu ergänzen. Bezahlbares Wohnen in attraktiver Lage und mit hervorragender Infrastruktur – dafür steht Kölns größte Vermieterin“, sagt GAG-Vorständin Anne Keilholz.