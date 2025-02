Bierbrot-Boom

Seit April 2024 begeistert das Kölsche Bierbrot die Kunden der Bäckerei Evertzberg. Nun wurde die beeindruckende Marke von 100.000 verkauften Broten überschritten. Das innovative Brot entsteht in Zusammenarbeit mit der Privatbrauerei Gaffel und ist in allen Evertzberg-Filialen sowie in ausgewählten Backshops erhältlich.

Das Besondere am Kölschen Bierbrot: Jedes 500-Gramm-Weizenmischbrot enthält eine Stange Gaffel Kölsch. Dies sorgt für eine besonders knackige Kruste und eine saftige Krume, das Innere des Brotes. Durch die 18-stündige Teigführung gewinnt das Brot zusätzlich an Bekömmlichkeit.

Expand Foto: Bäckerei Evertzberg

Traditionelles Handwerk trifft auf Braukunst

„Die Zusammenarbeit der beiden Familienbetriebe liegt auf der Hand. Denn Brot backen und Bier brauen liegen im Grunde genommen ganz nah beieinander“, erklärt Sebastian Teske, Verkaufsleiter Handel der Bäckerei Evertzberg. „Und die Kooperation funktioniert hervorragend. Mittlerweile haben wir über 100.000 Brote verkauft.“ Schwerpunktmäßig wird das Kölsche Bierbrot im Bergischen Land angeboten, doch es ist auch in Köln, Düsseldorf und Teilen des Ruhrgebiets erhältlich.

Essbares Gaffel-Logo auf der knusprigen Kruste

Das essbare Gaffel-Logo auf dem Kölschen Bierbrot ist ein besonderes Erkennungsmerkmal und macht das Brot unverwechselbar. Eine dünne Oblate aus natürlicher Stärke wird vor dem Backen auf die Brotkruste aufgebracht. Während des Backvorgangs verbindet sich das Logo fest mit der Kruste. Die Verwendung der essbaren Dekoration ist nicht nur optisch ansprechend, sondern unterstreicht auch die handwerkliche Qualität und die besondere Kooperation hinter dem Produkt.

Evertzberg feiert Jubiläum

Das Familienunternehmen Evertzberg feiert in diesem Jahr Jubiläum. Gegründet 1945 von Johann Evertzberg in Remscheid, hat sie sich zu einer der führenden Bäckereien im Bergischen Land entwickelt.

Mit über 40 Filialen im Bergischen Städtedreieck Remscheid, Wuppertal und Solingen sowie weiteren Standorten in Köln, Düsseldorf und dem Ruhrgebiet steht Evertzberg für handwerkliche Backkunst auf höchstem Niveau.