Billy F. Gibbons & The BFGs

Billy F Gibbons kündigte das „Revival“ von The BFGs, seiner Live-Solo Band, an, die im Sommer 2023 auch in Köln auftreten werden. Das Trio, angeführt von Billy F Gibbons an der Gitarre und Gesang, Schlagzeuger Matt Sorum (The Cult, Guns 'N ' Roses, Velvet Revolver) und Linkshänder-Gitarrist Mr. Austin Hanks der dem Ensemble den harten Bass und Rhythmus liefert.

Gibbons, der seit mehr als einem halben Jahrhundert Frontmann von ZZ Top ist und in den letzten Jahren drei Solo-Alben herausgebracht hat, die nicht nur erfolgreich waren, sondern auch von den Kritikern hoch gelobt wurden. Diese sind das afrokubanisch angehauchte „Perfectamundo“, das 2015 veröffentlicht wurde, das im Blues verwurzelte „The Big Bad Blues“ von 2018 und das gefeierte Album „Hardware“ aus 2021. Titel aus allen Alben werden wird man nun Live genießen können.

Billy Gibbons & The BFGs, 24.06., 20h, E-Werk, Köln, ab 64€

