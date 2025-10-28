Schöne illustrierte Bücher, ein besonderes Plakat, alte Fotografien? Oder eher historische Köln-Ansichten, eine signierte Künstlergrafik oder einfach noch ein ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk? Jedes Jahr im November öffnet der Book Circus in der Kölner Südstadt für drei Tage seine Türen und zwölf Antiquariate bieten allen, denen bedrucktes Papier und allem, was dazugehört, etwas bedeutet, an drei Tagen kleine und große Schätze an: Erstausgaben, Signiertes, Literatur, künstlerische Einbände, Fotobücher, Plakate, Editionen – auch zu niedrigen Preisen. Ob Sammler, Buchliebhaberin, kunstinteressiert oder einfach neugierig – zum Schauen und Stöbern ist jeder eingeladen, der Eintritt ist frei.

Book Circus Cologne, Mainzer Str. 31 + 37 (Südstadt), 50678 Köln, in der Galerie Smend und Galerie O, 14./15.11. 15–19h, 16.11. 12–17h