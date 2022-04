Büromarkt Köln Q1 2022

Die Anmietung von Büroflächen in Köln hat im ersten Quartal 2022 eine positive Bilanz erzielt. Dennoch wurde der Wert vom Vorjahr um 19 Prozent verfehlt. Der Vergleichswert wird in Quadratmetern ermittelt. In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 betrug die Größe der angemieteten Büroflächen in Köln etwa 68.000 Quadratmeter. Nach dem Rückgang der Mietflächen infolge der Maßnahmen durch die Coronapandemie ist nun wieder ein Aufschwung zu beobachten. In Köln sind in den letzten Jahren viele neue Bürokomplexe entstanden. Sie bieten ideale Bedingungen für die Arbeit im Office, eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und Parkplätze für Gäste und Mitarbeiter, die mit dem Auto zur Arbeit fahren.

Neuer Aufschwung nach der Coronapandemie

Neue Büros ließen sich den letzten zwei Jahren nicht so einfach vermieten, da Unternehmen die Vorgabe der Regierung umsetzten und ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schickten. Nun sind Büroflächen in Köln wieder gefragt, da die Mitarbeiter in vielen Unternehmen in ihr normales Arbeitsleben zurückkehren. Es ist zu erwarten, dass die erfolgreiche Vermietung von Büroflächen in den kommenden Monaten die Bilanz weiter verbessern wird. Ferner ist Köln als Standort für Start-ups und junge Unternehmen ausgesprochen beliebt. Die Firmen möchten für ihre Mitarbeiter beste Arbeitsbedingungen schaffen. Die Anforderungen sind hoch:

Ausreichend Platz für jeden Mitarbeiter

Eine ruhige Arbeitsumgebung

Bequeme Optionen für die Anfahrt zur Arbeit

Ruhezonen für die effektive Pausengestaltung

Zentrale Lage und Erreichbarkeit für Kunden und Geschäftspartner

Büroräume sollten nach Möglichkeit all diese Anforderungen erfüllen. Unternehmen suchen die Räumlichkeiten gezielt nach ihren individuellen Vorstellungen aus. Moderne Bürokomplexe, die neu errichtet wurden, haben im Gegensatz zu den klassischen Büroräumen in Bestandsbauten einige Vorteile. Dennoch erfreuen sich Büros in Altbauten ebenfalls einer großen Beliebtheit. Sie lassen sich flexibel gestalten und einrichten.

Repräsentieren Sie Ihr Unternehmen

Möchten Sie Büroräume anmieten, entscheiden Sie zunächst, wie Sie sich die Arbeitsstätte für sich selbst und für Ihre Mitarbeiter vorstellen. Nicht jeder Unternehmer wünscht sich ein modernes Großraumbüro, das bis zum Boden verglast ist. Auch Büroräume in Bestandsbauten haben einen besonderen Reiz. Sie passen zu einigen Branchen besser als das moderne verglaste Büro. Letztlich treffen Sie eine individuelle Entscheidung, die dem Fokus Ihres Unternehmens entspricht. Beziehen Sie verschiedene Aspekte in die Auswahl Ihrer Büroräume mit ein. Die Büros repräsentieren Ihr Unternehmen. Somit ist nicht nur die Ausstattung, sondern auch der Standort ausgesprochen wichtig.

Gezielt nach dem passenden Büro suchen

Beim Vergleich verschiedener Angebote beziehen Sie unter anderem den monatlichen Mietpreis, die Fläche der Räume, aber auch die Lage und die Ausstattung ein. Das Angebot ist groß, und so kann die Entscheidung mitunter schwerfallen. Wichtig ist, dass Sie konkrete Vorstellungen haben. Diese lassen sich 2022 leichter umsetzen als noch vor einigen Jahren, da durch die Zunahme der Tätigkeit im Homeoffice eine größere Anzahl an Flächen zur Verfügung steht. Von Vorteil ist, wenn Sie sich für die Auswahl des passenden Büros Zeit lassen und die Angebote vergleichen können.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!