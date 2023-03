Bundesweit für 49 Euro monatlich mobil

Ab dem 01. Mai 2023 können die Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs in ganz Deutschland für 49 Euro monatlich mobil sein. Möglich macht dies das Deutschlandticket, das ab dem kommenden Montag, 03. April, bei vielen der im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen erhältlich sein wird. Gültig sein wird das Deutschlandticket, das ausschließlich als Abo angeboten wird, dann ab dem 01. Mai in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs in der zweiten Klasse.

Das Deutschlandticket ist ausschließlich im Abo erhältlich, aber monatlich kündbar. Es ist in den Kundencentern der genannten Verkehrsunternehmen als Chipkarte erhältlich, zudem per App als HandyTicket auf dem Smartphone oder im VRS-Ticketshop als OnlineTicket.

Auf der Homepage des VRS finden die Fahrgäste umfangreiche FAQ zum Deutschlandticket sowie Bestellscheine für NeukundInnen und Wechselanträge für Fahrgäste, die bereits ein Abo haben, zum Download.

