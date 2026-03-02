Bundesweite Gäste-Bewertung

Auszeichnung für den Kölner Zoo: Rund 70.000 Menschen haben an einer jüngst ausgewerteten, bundesweiten Umfrage von Parkscout, dem wichtigsten Informationsportal der Freizeitbranche, teilgenommen.

In der Kategorie der Zoologischen Gärten wurde der Kölner Zoo auf Platz zwei gewählt. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, so Zoovorstand Christopher Landsberg. „Das Urteil basiert auf einer großen, deutschlandweiten Gäste-Befragung. Dadurch ist ein sehr direktes und ungefiltertes Meinungsbild entstanden. Dies macht diese Top-Platzierung für uns umso wertvoller.“

Abgestimmt werden konnte unter allen Zoos in Deutschland. Ausschlaggebend war das Urteil der Zoogäste in einer Online-Befragung. Zur Umfrage: www.parkscout.de/magazin/parkscout-publikums-award-2025-2026-ergebnis