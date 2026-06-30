Schulen können ab sofort wieder die bewährten Unterrichtsmaterialien der „Bus & Bahn-Detektive“ beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) bestellen. Auch für das kommende Schuljahr werden Arbeitsblätter sowie praktische Handlungshinweise zur Nutzung von Bus und Bahn angeboten – speziell konzipiert für die Klassen drei und vier. Ziel ist es, Kinder in diesem Alter im Rahmen von Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung dabei zu unterstützen, sich sicher und eigenständig im öffentlichen Raum zu bewegen. Die Materialien fördern den Aufbau wichtiger Kompetenzen rund um das Thema Mobilität.

Die „Bus & Bahn-Detektive“ wurden von dem Grundschullehrer und Fachleiter Philipp Spitta weiterentwickelt. Dabei hat er zahlreiche Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern berücksichtigt. Heute ist das Material kompakter aufgebaut und übersichtlich strukturiert – mit einem stärkeren Fokus auf den Einsatz digitaler Medien.

VRS-Geschäftsführer Dr. Norbert Reinkober betont: „Es ist wichtig, dass Kinder früh den Umgang mit Bus und Bahn erlernen. Mit den »Bus & Bahn-Detektiven« stellt der Verkehrsverbund Rhein-Sieg als außerschulischer Partner Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, mit denen die jüngsten Verkehrsteilnehmer*innen fantasievoll an den öffentlichen Verkehr und weitere Verkehrsmittel herangeführt werden.“

Alle Materialien werden den Schulen kostenfrei vom VRS zur Verfügung gestellt. Neben einem Forscherheft mit herausnehmbaren Arbeitsblättern und praktischen Tipps erhalten die Kinder eine passende Mappe, in der sie ihre Ergebnisse sammeln können. Für Lehrkräfte gibt es ein ergänzendes Begleitheft mit didaktischen Hinweisen. Die Inhalte sind so angelegt, dass sie sich problemlos in den Unterricht verschiedener Fächer wie Deutsch, Mathematik, Kunst oder Sachunterricht integrieren lassen. Durch die Materialien führt das Maskottchen Siggi, der beliebte VRS-Verkehrsdrache, illustriert von Rüdiger Pfeffer.

Die Unterrichtsmaterialien sind kostenlos erhältlich und können über den folgenden Link bestellt werden: Zukunftsnetz Mobilität NRW. Der Versand startet sofort nach den Sommerferien.