„Busenfreundin“ Ricarda gibt Köln ihre Stimme

„Köln kann viel. Aber am besten Vielfalt“, ist sich die erfolgreiche Podcasterin Ricarda Hofmann sicher. Ihr Testimonial ist Teil von „Deine Stimme für Köln“.

Die Kampagne der Privatbrauerei Gaffel, die für Köln wirbt, vereint viele prominente Kölner wie die Comedian Carolin Kebekus und Johann König, den Fußball-Experten Thomas Wagner, den Trainer des 1. FC Köln Steffen Baumgart sowie Musiker und Bands wie Brings, Lugatti & 9ine, Eko Fresh, Björn Heuser und Bastian Campmann von Kasalla.

„Wir freuen uns, dass wir mit Ricarda auch eine Vertreterin der LGBTIQ-Szene für unsere Kampagne gewinnen konnten“, sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager bei Gaffel.

× Erweitern Gaffel

Ricarda Hofmann begann während des Bachelorstudiums der Politikwissenschaften in Würzburg 2009 Bühnenprogramme und Gags zu schreiben. Neben Comedy-Newcomern arbeitet die geborene Düsseldorferin auch für etablierte Comedians wie Markus Krebs oder Rüdiger Hoffmann. Bis heute entwickelt sie Sketche und Texte für Bühne, Radio-, Web- und Fernseh-Formate.

2018 gründete Ricarda „Busenfreundin“, der aktuell reichweitenstärkste LGBTIQ Infotainment Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Jahr 2020 folgten das thematisch an den Podcast anknüpfende Online-Magazin „Busenfreundin – Das Magazin“, sowie die Eventreihe „Busenfreundin – Die Party“. Mit ihrer Podcast Live-Tour ist Ricarda in diesem Jahr unterwegs.

