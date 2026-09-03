Am 18.10.2026 startet die Cards & Games in der Stadthalle Köln! Auf über 1.500 m² entsteht ein neuer Treffpunkt für alle, die Trading Cards, Retro-Games, Konsolen, Collectibles und echte Sammlerkultur lieben. Dich erwarten über 80 Händler und Sammler, seltene Funde, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Sports Cards, Slabs, Retro-Konsolen, Klassiker, Zubehör und vieles mehr. Egal ob du kaufen, tauschen, stöbern oder einfach Teil der Community sein willst: Cards & Games bringt Sammler, Gamer, Händler und Fans an einem Ort zusammen.

Highlights vor Ort:

🃏 Trading Cards und Sportscards Händler

🎮 Retro Gaming: PlayStation, Nintendo, Xbox

🎶 Gaming und Film Soundtracks auf Vinyl

🔥 Streamer vor Ort: eisteelepeach, BiggyBugJackson und weitere

🎨 Artists und Tattoo-Artists vor Ort

🏟️ Fläche: über 1.500 m²

👥 Händler & Sammler: über 80

🎯 Themen: Trading Cards | Retro Games | Collectibles | Community

Cards & Games Köln, 18.10., 11-16h, Stadthalle Köln, Jan-Wellem-Str. 2, Köln, 7€, Kinder bis 12 Jahre frei, www.cardsandgames.de