Career Day 20. März 2025

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr erlebt der beliebte Career Day der Sparkasse KölnBonn eine Neuauflage in diesem Jahr - gewissermaßen als Shortcut für eine Karriere bei der zweitgrößten kommunalen Sparkasse Deutschlands. Der Career Day wird am Donnerstag, 20. März 2025, von 8 bis 18 Uhr im S-Campus an der Rudi-Conin-Straße 1 in Köln-Ossendorf stattfinden. Voraussetzung zur Teilnahme ist ein Realschulabschluss, Fachabitur oder Abitur.

Mitarbeitende aus der Personalabteilung und aktuelle Auszubildende stehen für den Career Day schon in den Startlöchern. 10 Sparkassen-Teams führen an dem Tag mit Interessierten Bewerbungsgespräche durch. Ein Eignungstest ist vorher obligatorisch und Feedback gibt es direkt. Am Ende des Tages weiß damit jeder und jede, ob ihnen ein Ausbildungsplatz bei der Sparkasse KölnBonn winkt oder es im ersten Anlauf noch nicht geklappt hat und woran es lag.

Zwischendurch ist auch ein Austausch mit aktuellen Azubis zum Berufsbild, der Ausbildung und Karrierechancen möglich. Ein kleines Fingerfood-Buffet ist außerdem vorgesehen.

Interessierte sollten folgende Unterlagen für den Career Day am 20. März 2025 mitbringen: Lebenslauf, Bewerbungsanschreiben und Zeugnisse (analog oder digital). Anmelden kann man sich auf der Sparkassenseite Career Day. Bis 14 Uhr ist es an dem Tag auch noch möglich, spontan und ohne Anmeldung vorbeikommen.

Die Sparkasse KölnBonn wurde als eine der attraktivsten Arbeitgeberinnen und Ausbilderinnen in der Region schon mehrfach ausgezeichnet. Sie punktet vor allem mit diesen Leistungen und Chancen für Azubis:

o attraktive Vergütungen bereits für Auszubildende mit zusätzlicher Jahressonderzahlung

o jährlich 480 Euro Vermögenswirksame Leistungen (VL) und 400 Euro Prämie bei Abschluss der Ausbildung

o Apple iPad samt Apple Pencil zum Start der Ausbildung

o Kostenübernahme für Lehrbücher und kostenloser Zugang zu Prüfungs.TV

o spannende Aufgabenstellungen in einem innovativen Umfeld und gute Aufstiegschancen in einer sich stark wandelnden Branche

o kostenloses Jobticket oder Deutschlandticket für Busse und Bahnen im VRS-Verbundtarifraum

o Möglichkeiten, Familie und Beruf gut miteinander zu vereinbaren

o Sinnstiftendes Arbeiten für die Region in einer der nachhaltigsten Sparkassen und Regionalbanken Deutschlands mit starkem bürgerschaftlichen Engagement.