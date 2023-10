Caroline Bosbach zur ersten Kölsch-Botschafterin ernannt

Seit 1985 gibt es den Kölsch Konvent. Die Veranstaltung wurde vom Kölner Brauerei-Verband ins Leben gerufen, um die Kölsch-Konvention zu feiern. Sie wurde von den damaligen 24 Mitgliedern des Kölner Brauerei-Verbandes verabschiedet und regelt das Brauen und Vermarkten von Kölsch.

Diese Wettbewerbsregeln wurden vom Bundeskartellamt anerkannt und waren Grundlage für die Entscheidung der EU, Kölsch als regionale Spezialität zu schützen. Jedes Jahr lädt der Kölner Brauerei-Verband ein, um die Unterzeichnung im exklusiven Kreis zu feiern.

Im Rahmen des Kölsch-Konvents wurde Caroline Bosbach am Donnerstag (19.10.23) zur ersten Kölsch-Botschafterin ernannt. In ihrer Laudatio betonte das Vorstandsmitglied des Kölner Brauerei-Verbandes Melanie Schwartz, dass „die Expertise und Hingabe zum Kölsch Caroline Bosbach zu einer wahren Botschafterin macht. Sie repräsentiert nicht nur den einzigartigen Bierstil, sondern auch die reiche Kultur der Region.“

Der Ehrentitel Kölsch-Botschafter wird zum ersten Mal verliehen und ist auf ein Jahr ausgelegt. Es werden Persönlichkeiten geehrt, die sich durch ein besonders politisches oder gesellschaftliches Engagement auszeichnen und dazu beitragen, die Kölsche Kultur sowie den Bierstil Kölsch zu fördern und zu repräsentieren.

Foto: KBV

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Caroline Bosbach ist seit 2021 Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats der CDU. Sie wurde vor 33 Jahren in Bergisch Gladbach als älteste Tochter des langjährigen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach geboren. Schon in ihrer Jugend wuchs sie inmitten von Wahlkämpfen und intensiven politischen Debatten auf, was sie früh für die Welt der Politik sensibilisierte.

Nach ihrem Studium verschlug es sie nach Köln, wo sie unter anderem als Dozentin an der Cologne Business School tätig war. Neben ihrer politischen Arbeit ist Caroline Bosbach auch als Moderatorin und Autorin aktiv und veröffentlichte im letzten Sommer ihr erstes Buch mit dem Titel „Schwarz auf Grün.“

Caroline Bosbach ist der breiten Öffentlichkeit nicht zuletzt durch ihre Auftritte in Talkshows und verschiedenen Unterhaltungsformaten, wie zuletzt bei „Let's Dance“ bekannt.

Unter den zahlreichen Gästen in der Brauwelt Köln befanden sich neben den Vertretern der Mitglieds-brauereien: Thomas Althoff (Althoff Hotels), Claus Bachem (J.P. Bachem Verlag), Udo Buschmann (Kreissparkasse Köln), Eric Bock (Viktoria Köln), Andree Haack (Beigeordneter Stadt Köln), Claudia Hessel (RTL West), Prof. Dr. Michael Hüther (Institut der deutschen Wirtschaft), Frank Jablonski (MdL Bündnis 90/Die Grünen), Christian Joisten (SPD Fraktion Köln), Christopher Landsberg (Zoologischer Garten Köln), Karl Alexander Mandl (CDU Köln), Nicolai Lucks (Kreishandwerkerschaft Köln), Markus Rejek (1. FC Köln), Alexander Seidel (Renault Retail Group), Karsten Schwanke (TV-Meteorologe), Ulrich Voigt (Sparkasse KölnBonn).

