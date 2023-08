Zocken hoch über den Dächern von Köln: Das machen die Kölner Agentur Mindset Media und NetCologne für das schwedische Spielestudio „Paradox Interactive“ möglich. Am Rande der gamescom lässt Paradox Interactive jeweils rund ein Dutzend Gaming-Influencer zum „Gaming in the Sky“ in die Luft heben – auf dem Parkplatz der Claudius-Therme und mithilfe eines Krans.

Zocken in 50 Metern Höhe

In rund 50 Metern Höhe werden die Spielerinnen und Spieler am 23. und 24. August in insgesamt acht einstündigen Sessions „Cities: Skylines II“ spielen. Die Fortsetzung der Städtebausimulation ist das neueste Spiel (Erscheinungstermin: 24. Oktober 2023) des schwedischen GamingPublishers Paradox Interactive (u.a. „Crusader Kings“, „Europa Universalis“). Dabei errichten die Spielerinnen und Spieler von Grund auf eine Stadt und kümmern sich zum Beispiel um Verkehr, die Feuerwehr und die Versorgung mit Wasser und Strom. Weitere Informationen gibt es unter www.paradoxinteractive.com/games/cities-skylines-ii/cities-in-the-sky.

Das „in the Sky“-Konzept bietet Mindset Media in mehr als 70 Ländern an, zum Beispiel auf Festivals oder für TV-Shows. Seinen Ursprung hat es jedoch in Köln, als „Dinner in the Sky“ für gemeinsame Essen in atemberaubender Umgebung. „2007 haben wir erstmals vor dem Schokoladenmuseum ein ‚Dinner in the Sky‘ angeboten. Für uns als Unternehmen aus Köln war das der Startschuss für eine globale Erfolgsgeschichte. Wenn wir jetzt gemeinsam mit NetCologne dieses tolle Event für Paradox Interactive ermöglichen, schließt sich angesichts unserer Wurzeln ein Kreis“, sagt Rafael Moreno, CEO der Mindset Media GmbH.

Live-Übertragung dank Glasfaser von NetCologne

NetCologne hat für das Projekt eine Glasfaserleitung zur Claudius Therme verlegt und das Glasfaser-Kabel über den Kran bis hoch zur GamingPlattform geführt, um die Live-Übertragung möglich zu machen. „Ein Spiel, bei dem sich die Spielerinnen und Spieler mit Blick auf den Dom mit der Errichtung einer modernen Stadt beschäftigen – das passt perfekt zu uns als kölsches Telekommunikationsunternehmen. Deshalb freuen wir uns sehr, unseren Teil zu diesem außergewöhnlichen Projekt beizutragen und das Gaming-Event mit Gigabit-Geschwindigkeit ins Netz zu bringen“, sagt Timo von Lepel, Geschäftsführer von NetCologne.

