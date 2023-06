Das Stadionbad in Müngersdorf feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum präsentieren die KölnBäder am 26. und 27. August mit dem Cologne Bombs Summer Cup 2023 ein außergewöhnliches Turmspring-Spektakel vom 10-Meter Turm. Veranstalter sind die Cologne Bombs. Die Kölner Gruppe hat sich 2011 im Agrippabad gefunden. Heute zählt der Verein 70 Mitglieder und begeistert bei Show-Events tausende ZuschauerInnen. Das enorme Interesse an diesem außergewöhnlichen Sport zeigt sich in den Social-Media-Kanälen. Allein bei TikTok hat der Verein 4,2 Millionen Follower.

Beim Cologne Bombs Summer Cup im Stadionbad treten 20 erfahrene Cologne Bomber gegen 20 weitere BewerberInnen an. Die Erstplatzierten des Cups werden mit einem Preisgeld von insgesamt 1.000 EUR belohnt. Die Bewerbung erfolgt durch das Einreichen eines selbstgedrehten Videos im Hochformat, das maximal 60 Sekunden lang sein darf. Dieses kann ab sofort „on location“ im Stadionbad angefertigt werden. Die Anmeldung muss bis zum 31. Juli erfolgen. Die Akteure des Cologne Bombs Summer Cup 2023 werden an den Wettkampftagen jeweils vier verschiedene Sprünge vom 10-Meter Turm absolvieren: zwei limitierte Sprünge nach Schwierigkeitsgrad sowie zwei optionale Sprünge ohne Einschränkungen.

Alle Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite der Cologne Bombs: www.colognebombs.de

Beim von Gaffel unterstützten Cologne Bombs Summer Cup 2023 werden tausende ZuschauerInnen erwartet. Diese dürfen sich dann auf die pure Erfrischung von Gaffels Fassbrause freuen.

