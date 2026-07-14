Der Klimawandel und seine Auswirkungen werden immer spürbarer. Die zunehmenden Hitzewellen machen deutlich, wie stark hohe Temperaturen den Aufenthalt in Städten beeinflussen – für EinwohnerInnen ebenso wie für Gäste. Mit der neuen Cool & Calm in Cologne Map reagiert VisitKöln auf diese Entwicklung und setzt ein Zeichen für mehr Aufenthaltsqualität, Klimaanpassung und nachhaltigen Städtetourismus.

Die Karte macht kulturelle Orte sichtbar, die an heißen Tagen Abkühlung und Ruhe bieten. Kirchen, Museen und weitere öffentlich zugängliche Kulturorte, die ihre Türen für alle öffnen – auch für Menschen, die einfach eine Pause einlegen oder sich im Schatten ausruhen möchten. Viele der aufgelisteten Orte sind kostenlos und barrierefrei zugänglich.

„Klimaanpassung ist längst ein zentrales Thema im Städtetourismus, dem wir uns stellen müssen. Die Frage, wie Städte auch bei zunehmender Hitze lebens- und besuchenswert bleiben, beschäftigt uns seit Jahren im Austausch mit unseren Partnerinnen und Partnern. Mit der Cool & Calm in Cologne Map übersetzen wir diese Diskussion nun in ein konkretes Angebot für Gäste und Kölnerinnen und Kölner“, erklärt Stephanie Kleine Klausing, Geschäftsführerin KölnTourismus GmbH.

Entstanden ist die Karte im Rahmen der Nachhaltigkeitswerkstatt NRW, einem auf drei Jahre angelegten Förderprojekt von Tourismus NRW. Der Kölner Use Case verbindet Klimaanpassung mit Kulturvermittlung und Besucherlenkung. Neben der Unterstützung an Hitzetagen eröffnet die Karte neue Perspektiven auf Reisezeiten, fördert eine bewusste Verteilung von Besucher*innen im Stadtraum und rückt Kulturinstitutionen in einen neuen Kontext: als Orte der Begegnung, Erholung und Resilienz.

Die Cool & Calm in Cologne Map erscheint zunächst in einer Auflage von 5.000 Exemplaren und ist zusätzlich digital verfügbar. VisitKöln möchte beobachten, wie das Angebot angenommen wird und welche Erkenntnisse sich daraus für die Weiterentwicklung einer klimaangepassten Destination gewinnen lassen.

Die Cool & Calm in Cologne Map ist ab sofort kostenfrei in der Tourist Information sowie an ausgewählten Auslagestellen erhältlich und unter folgendem Link digital abrufbar: www.koelntourismus.de/kunst-kultur/kultur/cool-calm.