NetCologne feiert am kommenden Wochenende eine Premiere: Erstmalig nimmt der Kölner Telekommunikationsanbieter an der CSD-Parade in Köln teil. Wenn am Sonntag, den 09. Juli über 200 Wagen- und Fußgruppen unter dem Motto „FÜR MENSCHENRECHTE – Viele. Gemeinsam. Stark!“ durch Kölns Straßen ziehen, zeigen die Mitarbeitenden des Unternehmens aktiv ihre Unterstützung für die LGBTQIA+ Community.

„Jeder Jeck ist anders. Dieses Motto gilt im Kölner Stadtleben, genauso wie für unseren Arbeitsplatz. Vielfalt ist für uns mehr als ein Innovationsfaktor. Sie ist fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur, die wir fördern und unterstützen. Mit unserer Teilnahme an der CSD-Parade möchten wir klar Stellung beziehen und zeigen, wofür Köln und NetCologne stehen“, sagt Dr. Claus van der Velden, Geschäftsführer (CFO) bei NetCologne

NetCologne zeigt Regenbogenflagge: Uns verbindet mehr.

In diesem Jahr ist NetCologne erstmalig aktiv auf dem CSD in Köln. Im Rahmen eines unternehmensweiten internen Projekts haben Mitarbeitende die Teilnahme mit großem Engagement eigenständig angestoßen und gemeinsam kreativ gestaltet. Bei der Parade am Sonntag teilen sich rund 100 Mitarbeitende auf einen Wagen (Nr. 44) sowie in eine begleitende Fußgruppe auf und machen sich für die Gleichberechtigung und gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen jeglicher Orientierung stark.

Diversity-Management: Wichtiger Baustein der Unternehmenskultur

NetCologne ist bekannt für das Netz der Zukunft und sichert damit seit knapp 30 Jahren die digitale Daseinsvorsorge für Köln und die Region. Gleichzeitig hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, auch zukünftig als Arbeitgeber am Puls der Zeit zu bleiben. Das Diversity-Management ist daher ein zentraler Baustein der eigenen Unternehmenskultur. Bereits 2015 hat NetCologne die Charta der Vielfalt unterzeichnet und orientiert sich somit an deren Vielfaltsdimensionen. Neben den Aktivitäten rund um den CSD 2023 gehören bei NetCologne auch weitere Maßnahmen wie die Mitgliedschaft im Kölner Netzwerk Bündnis „Mit Frauen in Führung“, die Gründung interner Netzwerkgruppen sowie Sensibilisierungsworkshops zum Diversity-Management dazu.

