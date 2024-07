CSD 2024: NetCologne setzt Zeichen

Doppelt hält besser: NetCologne bekräftigt das unternehmenseigene Engagement für Vielfalt und Menschenrechte und nimmt zum zweiten Mal am Christopher Street Day in Köln teil. Der regionale Telekommunikationsanbieter zeigt durch zahlreiche Initiativen intern wie extern, dass Chancengleichheit und Vielfalt integraler Bestandteil der eigenen Unternehmensidentität sind.

Am Sonntag, den 21. Juli, feiert Köln den Christopher Street Day (CSD). Die Demonstration, eine der größten in Deutschland, wird von über 200 Wagen und Fußgruppen begleitet. Auch NetCologne ist in diesem Jahr erneut dabei. Die Teilnahme wurde von den Mitarbeitenden selbst organisiert und vorangetrieben.

Mit der Teilnahme am CSD unterstreicht NetCologne Werte, die das Unternehmen sowohl als Arbeitgeber sowie als Telekommunikationsanbieter der Region vertritt. Auf dem CSD in Köln demonstrieren hierfür Mitarbeitende aus der gesamten Unternehmensgruppe für Menschenrechte und Chancengleichheit. Gestartet wurde dieses Engagement zur Teilnahme als gemeinschaftliches Projekt von Mitarbeitenden, die hierfür das interne Unternehmensnetzwerk „NetGlow“ gegründet haben. Einer der Initiatoren ist Jan Reiter, der in diesem Jahr sogar für sein berufliches sowie privates Engagement beim EXPRESS Queer Award in der Kategorie „Ally des Jahres“ nominiert ist. Ob er gewinnt, wird im Rahmen des Cologne Pride bekanntgegeben. „Ich bin für das Engagement von NetGlow unglaublich dankbar. Es macht uns als Unternehmen Tag für Tag zu einem sichereren Ort. Aber das reicht nicht aus - diese Sicherheit sollte überall in der Gesellschaft spürbar sein. Deshalb ist die Teilnahme an der Demonstration zum Cologne Pride für mich von unschätzbarem Wert“, sagt Jan Reiter, Abteilungsleiter Digital Delivery bei NetCologne. Reiter macht sich auch privat für die LGBTQIA+ Community stark und trifft sich regelmäßig mit anderen Unternehmensnetzwerken aus der Region zum Erfahrungsaustausch.

Zukunftsorientiertes Handeln nach innen und außen: NetCologne steht für das Netz der Zukunft und sichert mit dem Glasfaserausbau seit 30 Jahren die digitale Daseinsvorsorge für Köln und die Region. Gleichzeitig unterstützt NetCologne mit dem Come Together Cup oder der Kölner Aidshilfe auch gesellschaftliche Initiativen, die sich für die Sichtbarkeit und Toleranz gegenüber der LGBTQIA+ Community einsetzen. Gleichzeitig integriert das Unternehmen das Diversity-Management als festen Bestandteil der Unternehmenskultur und macht damit seine Relevanz auch im täglichen Geschäftsbetrieb sichtbar. „Der Christopher Street Day erinnert uns daran, dass die Förderung von Diversity nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern auch ein Motor für sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt ist“, sagt Sarah Kuhnert, Diversity Managerin von NetCologne. Bereits 2015 hat NetCologne die Charta der Vielfalt unterzeichnet und orientiert sich somit an deren Vielfaltsdimensionen. „Damit schaffen wir ein innovatives Arbeitsumfeld und setzen gemeinsam ein wichtiges Zeichen für Akzeptanz und Gleichberechtigung“, so Kuhnert.

Im Jahr 2024 konzentriert sich das Unternehmen insbesondere auf die Dimension der Chancengleichheit. Dafür wurden neue Sensibilisierungsmaßnahmen und Austauschformate für Mitarbeitende geschaffen. Ein intern gegründetes Frauennetzwerk setzt sich dabei besonders für die Sichtbarkeit von Frauen ein und ist gleichzeitig aktiv tätig, um die Chancengerechtigkeit aller Geschlechter stärker in den Fokus zu rücken. Ein weiteres Highlight: NetCologne ist Teil des Kölner Bündnisses „Frauen in Führung“. In diesem Jahr nehmen neben weiteren Mitarbeitenden auch die Geschäftsführer Timo von Lepel und Dr. Claus van der Velden als Mentoren am zehnten Cross Mentoring Programm teil.

